Aflată în cofă, echipa ar putea ajunge la cinci puncte de play-off înaintea ultimelor patru runde. Șansa: un traseu foarte accesibil

După un sezon de toamnă dezamăgitor, Politehnica Iași stă în vacanța de iarnă foarte departe de obiectivul propus vara trecută, promovarea în Liga I de fotbal. Mai mult, Poli, care acum e pe locul X al ierarhiei eșalonului secunde, este foarte aproape de a rata și calificarea în play-off.

Asta deoarece distanța până la ultima poziție care duce în prima grupă valorică este, cu patru runde înainte de finalul sezonului regulat, de șapte puncte.

Cum arată ierarhia la zi?

Dar iată clasamentul la zi al Ligii a II-a de fotbal.

Retragerea Ceahlăului ar genera anularea multor rezultate și ar avantaja Poli

Ținând cont și de criza financiară acută, Poli pare că a aruncat deja prosopul în privința atacării promovării, gruparea ieșeană nefăcând nici măcar un cantonament în Iași în această iarnă.

Acest lucru ar putea să coste scump dacă scenariul retragerii Ceahlăului Piatra Neamț din campionat, pus pe tapet în mod repetat chiar de șefii clubului nemțean, se va confirma. În această ipoteză, toate rezultatele grupării de la poalele Pietricicăi s-ar anula, lucru care ar avantaja din plin Iașul.

Asta pentru că Poli a pierdut meciul contra Ceahlăului, chiar în Copou, în prima rundă, astfel că va rămâne cu 25 de puncte, în timp ce alte 12 trupe din Liga a II-a, care au remizat sau au câștigat cu pietrenii, vor pierde acele puncte.

Poli ajunge la cinci puncte de play-off dacă Piatra Neamț se retrage

Astfel, CS Tunari, Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița nu vor mai conta pe câte un punct deoarece au remizat cu Piatra Neamț, iar Concordia Chiajna, FC Bihor, ASA Târgu Mureș, Sepsi Sfântu Gheorghe, Corvinul Hunedoara, CSC Șelimbăr, Steaua București, Metalul Buzău și FC Bacău, care au învins Ceahlăul – vor avea cu trei puncte mai puțin în clasament.

Astfel, partea fruntașă a clasamentului ar arăta astfel: 1. Corvinul 40 de puncte; 2. Sepsi – 33 p; 3. Voluntari – 33 p; 4. FC Bihor – 32 p; 5. Reșița – 32 p; 6. ASA – 30 p; 7. Chindia – 29 p; 8. Steaua – 27 p; 9. Metalul – 26 p; 10. Poli – 25 p.

Drept urmare, Iașul ar ajunge la cinci puncte de play-off și șapte de baraj.

Program bun pentru Politehnica Iași în ultimele patru runde

În plus, Politehnica Iași are un program accesibil pe finalul sezonul regulat, în care va întâlni mai întâi trei echipe aflate pe locuri retrogradabile, Olimpia Satu Mare (acasă), CSC Dumbrăvița (deplasare) și AFC Câmpulung Muscel (acasă). Apoi, în ultima etapă, Poli va juca pe terenul lui Steaua, într-un meci în care se poate întâmpla orice, mai ales dacă miza va fi mare.

Trăgând linie, dacă șefii Ceahlăului vor anunța duminică retragerea din campionat, așa cum au lăsat să se înțeleagă că se va întâmpla, Politehnica ar avea șanse reale de calificare în play-off. Asta numai dacă ar lucra ca un club profesionist, ceea ce pare a se întâmpla acum…