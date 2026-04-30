* apicultorii ar putea primi un sprijin financiar calculat după mărimea stupinei, nu ca sumă fixă pentru fiecare crescător * un proiect votat de Senat prevede 12 euro pentru fiecare familie de albine eligibilă, bani destinați mai ales hranei, pregătirii pentru iarnă și susținerii stupinelor în anii cu producții slabe

Senatul a aprobat o propunere legislativă prin care apicultorii ar urma să primească un ajutor de stat de 12 euro pentru fiecare familie de albine. Banii nu se acordă pe persoană, ci în funcție de numărul de familii de albine eligibile, iar sprijinul ar urma să fie folosit pentru hrană, iernare și menținerea stupinelor în perioadele dificile.

Iașul intră în această schemă cu un sector apicol important la nivel local: aproape 900 de apicultori și peste 67.000 de familii de albine declarate oficial. Pentru mulți crescători, un astfel de sprijin poate face diferența între păstrarea stupinei și reducerea efectivelor, mai ales după ani marcați de vreme instabilă, costuri mai mari și producții slabe de miere.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Zootehnie, la 31 decembrie 2025, în județul Iași erau declarați 881 de apicultori și 67.771 de familii de albine. Numărul crescătorilor este în ușoară creștere, dar efectivele din stupi sunt în scădere. În 2024, Iașul figura cu 867 de apicultori și 68.796 de familii de albine.

Asta înseamnă că, într-un singur an, județul a câștigat 14 apicultori, dar a pierdut peste o mie de familii de albine declarate. Evoluția arată fragilitatea unui sector în care munca depinde direct de climă, de costurile cu hrana și tratamentele, dar și de capacitatea apicultorilor de a rezista în anii cu producții mici.

De ce contează banii pentru stupine

Ajutorul nu este prezentat ca o simplă subvenție pentru miere, ci ca sprijin pentru supraviețuirea stupinelor în perioadele grele. Proiectul vizează achiziția de hrană pentru albine în intervalele fără cules, asigurarea rezervelor de iarnă și, în perspectivă, modernizarea infrastructurii pentru produse apicole precum polen, propolis, ceară sau lăptișor de matcă.

Pentru apicultorii din Iași, ultimii ani au fost marcați de costuri mai mari, vreme schimbătoare și producții inegale. Anul 2025 a fost dificil pentru miere, cu probleme la culesul de salcâm, temperaturi scăzute și perioade ploioase care au afectat plantele. În 2026, apicultorii din județ urmau să depună din nou documente pentru subvențiile APIA, în perioada aprilie–iulie.

Miza este mai mare decât producția de miere. Albinele susțin polenizarea, biodiversitatea și o parte din producția agricolă locală. O stupină pierdută nu înseamnă doar mai puține borcane de miere, ci și un semnal de alarmă pentru livezi, culturi și ecosistemele din jurul localităților.

Proiectul nu produce efecte imediat. După votul din Senat, documentul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, apoi promulgat și publicat. Abia după aceea apicultorii vor ști exact cine poate primi banii, ce acte trebuie depuse și când s-ar putea face plățile.

Dan DIMA