Al doilea pod strategic peste Prut a primit undă verde!

Guvernul a aprobat oficial începerea lucrărilor la noul pod peste Prut, în zona Albița–Leușeni (jud. Vaslui), o investiție de aproape 257 de milioane de lei care va schimba radical una dintre cele mai circulate porți rutiere dintre România și Republica Moldova.

Hotărârea Executivului vizează obiectivul „Pod pe DN 24B km 42+092 peste râul Prut, Albița–Leușeni, județul Vaslui”. Proiectul are o durată de execuție de 24 de luni și este finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Podul din 1954, trimis „la pensie”

Actualul pod de la Albița, construit în 1954, este încadrat în clasa tehnică IV – „stare tehnică nesatisfăcătoare”, cu elemente aflate într-un stadiu avansat de degradare. Expertiza tehnică realizată în 2021 indică un indice global IST de doar 30 de puncte – un semnal clar că reabilitarea nu mai este o opțiune viabilă.

Noua structură va avea lungime totală de 420 metri (inclusiv rampele), patru benzi de circulație (două pe sens), două structuri separate pentru fiecare sens, racordare directă la DN 24B (România) și M1 (Republica Moldova).

Pe perioada lucrărilor, traficul nu va fi oprit: se va construi o variantă provizorie în aval, de 300 metri, inclusiv un pod temporar de 95 metri.

Fără exproprieri, cu cooperare transfrontalieră

Amplasamentul se află în extravilanul comunei Drânceni, iar terenurile sunt în proprietatea statului român și a Republicii Moldova. Nu sunt necesare exproprieri, ceea ce elimină unul dintre cele mai frecvente blocaje administrative din astfel de proiecte.

Noul pod de la Albița va deveni al doilea pod modern peste Prut, după cel de la Ungheni – parte a Autostrada A8, cunoscută și drept „Autostrada Unirii”.

La Ungheni–Zagarancea, lucrările au fost reluate după sezonul rece. Constructorul este mobilizat pe ambele maluri, iar în șantier au început să fie recepționate elementele tablierului metalic. Antreprenorul este NESS PROJECT EUROPE, lucrările fiind demarate la 26 aprilie 2025, cu termen de execuție de 18 luni și garanție de 10 ani.

Conexiune strategică pentru Moldova

Podul de la Albița se va conecta cu viitorul Drum Expres Tișița–Albița (140 km), proiect amânat de mai multe ori, dar considerat vital pentru fluidizarea traficului către graniță. În prezent, DN 24B este una dintre cele mai importante rute de tranzit spre Republica Moldova, iar noua investiție promite creșterea siguranței rutiere, capacitate sporită de trafic, reducerea emisiilor poluante, modernizarea infrastructurii la standarde europene.

În contextul geopolitic actual și al intensificării relațiilor economice dintre România și Republica Moldova, noul pod nu este doar o lucrare de infrastructură, ci o piesă strategică în consolidarea legăturilor dintre cele două state.

După decenii în care traversarea Prutului s-a făcut pe infrastructură învechită, Moldova începe să primească investițiile promise. Iar Albița devine, din nou, un punct-cheie pe harta conectivității regionale. Daniel BACIU