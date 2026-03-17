Alarmă economică la Iași: tinerii nu mai vor să își deschidă afaceri

* Iașul universitar produce absolvenți, dar nu și antreprenori * doar 9% dintre antreprenorii ieșeni au vârste sub 29 de ani * economia Iașului, prinsă între două generații care refuză riscul * tinerii preferă jobul sigur, seniorii se retrag: mediul de afaceri din capitala Moldovei se schimbă radical

Un fenomen tot mai îngrijorător se conturează în economia din Iași. Deși județul este unul dintre cele mai dinamice centre universitare și economice din România, tinerii și persoanele de peste 60 de ani par să întoarcă spatele antreprenoriatului, lăsând mediul de afaceri dominat aproape exclusiv de o singură generație.

Datele statistice arată că în județul Iași există 45.531 de persoane juridice active, în spatele cărora se află 59.874 de asociați și acționari persoane fizice. Cifrele poziționează Iașul pe locul șase la nivel național, după marile motoare economice ale țării: București, Ilfov, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

La prima vedere, cifrele par impresionante. Dar în spatele lor se ascunde o realitate care ridică semne serioase de întrebare: antreprenoriatul ieșean îmbătrânește și pierde contactul cu generațiile tinere.

Generația de mijloc conduce economia. Tinerii lipsesc din ecuație

Analiza structurii pe vârste arată că mediul de afaceri este dominat categoric de antreprenorii între 40 și 49 de ani, care reprezintă 30,38% din total – adică 18.188 de persoane.

Urmează antreprenorii între 30 și 39 de ani, cu 15.416 persoane (25,75%), și cei între 50 și 59 de ani, cu 12.424 persoane.

Această generație de mijloc este astăzi coloana vertebrală a economiei locale: oameni care au acumulat experiență profesională, capital și conexiuni suficiente pentru a porni sau dezvolta afaceri.

Dar tocmai aici apare problema. Într-un oraș universitar uriaș, în care învață zeci de mii de studenți, antreprenorii sub 29 de ani sunt surprinzător de puțini.

Doar 5.435 de ieșeni, adică 9,08% din total, sunt implicați în afaceri la această vârstă. Prin comparație, în București există 26.183 de antreprenori tineri, în Ilfov sunt 8.527, în Cluj-Napoca – 7.482…

Diferența este uriașă, iar problema majoră este că tinerii din Iași preferă să fie angajați sau să plece în străinătate în loc să își deschidă propriile afaceri.

Economiștii vorbesc despre mai multe cause, printre care accesul dificil la finanțare, birocrația ridicată, lipsa culturii antreprenoriale, frica de eșec într-un context economic incert.

Nici pensionarii nu mai vor să riște

Dacă tinerii ezită să intre în antreprenoriat, nici seniorii nu se mai arată interesați să își investească experiența în afaceri.

În categoria peste 60 de ani există doar 8.411 antreprenori, adică 14,05% din total. Această cifră plasează Iași abia pe locul zece la nivel național în privința antreprenorilor seniori.

Cu alte cuvinte, pensionarii ieșeni sau cei aflați aproape de pensionare preferă stabilitatea în locul riscului economic.

În trecut, mulți dintre ei își transformau experiența profesională în mici afaceri: firme de consultanță, servicii, comerț sau producție. Astăzi însă, contextul economic și fiscal îi face pe mulți să renunțe la această idee.

Specialiștii avertizează că această structură demografică a antreprenoriatului poate deveni o problemă serioasă pentru economia locală.

Dacă tinerii nu intră în mediul de afaceri, iar seniorii nu mai transmit experiența lor prin inițiative antreprenoriale, există riscul ca dinamica economică să încetinească în următorii ani.

Experții spun că soluțiile există: programe reale de finanțare pentru start-up-uri, incubatoare de afaceri pentru studenți, mentorat între antreprenori seniori și tineri, simplificarea procedurilor administrative.

Până atunci însă, realitatea rămâne una clară: antreprenoriatul ieșean este dominat de generația de mijloc, în timp ce tinerii și pensionarii par să se retragă din jocul economic.

Daniel BACIU