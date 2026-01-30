Alarmă socială! Tot mai mulți ieșeni ajung la mila statului

* Primăria Iași propune un plan amplu, cu intervenții în domeniul social, educațional, medical și al ocupării forței de muncă * satisticile oficiale arată dimensiunea reală a crizei sociale: 1.110 persoane dependente de venitul minim de incluziune, 323 de persoane singure, abandonate practic de sitem, 223 de familii aflate în risc sever de sărăcie

În spatele vitrinelor luminate din centrul Iașului și al proiectelor grandioase de dezvoltare, o altă realitate apasă tot mai greu asupra orașului: sărăcia. O sărăcie tăcută, dar adâncă, care lovește familii întregi, persoane singure, copii și vârstnici.

În fața acestui fenomen alarmant, autoritățile locale pregătesc pentru anul 2026 un Plan de acțiuni comunitare menit să țină piept riscului de sărăcie și excluziune socială.

Măsura vine ca urmare a aplicării Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, act normativ care recunoaște oficial existența unui grup vulnerabil aflat într-o situație de dificultate extremă – oameni care, din motive economice, medicale sau sociale, și-au pierdut capacitatea de a se integra și de a-și asigura un trai decent.

Cifrele care dau fiori

Statisticile oficiale arată dimensiunea reală a crizei sociale: 546 de dosare aflate în plată în municipiul Iași, 1.110 persoane dependente de venitul minim de incluziune, 323 de persoane singure, abandonate practic de sitem, 223 de familii, multe cu copii, aflate în risc sever de sărăcie.

În doar un an, 268 de dosare noi au fost depuse și aprobate, semn clar că problema se adâncește, nu se rezolvă.

Pentru acești oameni, venitul minim de incluziune nu este un privilegiu, ci singura sursă de supraviețuire. Ajutorul este acordat sub forma ajutorului de incluziune, sprijinului pentru familiile cu copii, stimulentelor și facilităților sociale.

În situații-limită, statul poate interveni cu ajutoare de urgență, sprijin comunitar sau măsuri personalizate pentru acces la locuri de muncă, servicii medicale, educație, locuințe sociale și servicii sociale esențiale.

Legea obligă, realitatea presează

Conform legii, autoritățile locale sunt obligate să elaboreze anual programe de acțiune comunitară pentru combaterea sărăciei. Acestea trebuie aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local și trebuie să îi vizeze, cu prioritate, pe beneficiarii venitului minim de incluziune.

Pentru anul 2026, Primăria Iași propune un plan amplu, cu intervenții în domeniul social, educațional, medical și al ocupării forței de muncă, promițând nu doar ajutoare financiare, ci și șanse reale de reintegrare.

Documentul, supus aprobării în ședința Conliliului Local dein 30 ianuarie, include acțiuni concrete de sprijin social, indicatori de rezultat și ținte clare, instituții responsabile și termene de aplicare, măsuri de monitorizare a eficienței intervențiilor.

Scopul declarat: reducerea riscului de sărăcie, prevenirea excluziunii sociale și stoparea prăpastiei dintre Iașul prosper și Iașul vulnerabil.

În timp ce orașul se promovează ca pol universitar, cultural și economic, sute de ieșeni trăiesc de pe o zi pe alta, dependenți de ajutoare sociale. Planul de acțiuni comunitare pentru 2026 devine astfel un test major pentru administrația locală. Carmen DEACONU