Alertă după incendiul de la Țuțora

Timp de aproape două săptămâni, incendiul uriaș izbucnit la depozitul de deșeuri de la Țuțora a transformat zona metropolitană a Iașului într-un adevărat punct fierbinte al poluării. Fumul gros, mirosul greu și imaginile apocaliptice au alimentat temerile populației, iar acum au venit și concluziile oficiale ale monitorizării efectuate de Direcția Județeană de Mediu Iași.

Potrivit datelor prezentate de autorități, în perioada 26 aprilie – 8 mai 2026 au fost înregistrate depășiri ale valorilor admise pentru particulele în suspensie PM10, exact poluantul asociat cu probleme respiratorii, iritații și agravarea afecțiunilor pulmonare. Monitorizarea a fost realizată atât prin rețeaua fixă de stații, cât și cu laboratorul mobil amplasat la Primăria din Țuțora, chiar în apropierea focarului.

Cele mai mari valori au fost înregistrate pe 1 și 3 mai, când concentrațiile PM10 au depășit pragul legal admis, atingând 50,71 și 58,46 micrograme pe metru cub. O altă depășire a fost raportată în stația de monitorizare din Tomești, pe 5 mai, cu 52,84 micrograme pe metru cub.

Specialiștii spun că situația a fost agravată de condițiile meteorologice extrem de nefavorabile: calm atmosferic și inversiune termică. Cu alte cuvinte, aerul poluat a rămas „blocat” deasupra zonei și nu s-a mai dispersat, ceea ce a dus la acumularea particulelor toxice exact în intervalele în care populația resimțea cel mai puternic mirosul de fum.

Și mai îngrijorătoare sunt datele privind PM2,5, particulele ultrafine considerate cele mai periculoase pentru sănătate deoarece pătrund adânc în plămâni și chiar în sistemul circulator. La Țuțora, valoarea maximă zilnică a ajuns la aproape 31 micrograme pe metru cub pe 3 mai, în plin incendiu.

Unul dintre cele mai grave incidente de mediu produse în județ

Chiar dacă pentru poluanți precum dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, hidrogenul sulfurat sau amoniacul nu au fost raportate depășiri ale limitelor legale, episodul de la Țuțora rămâne unul dintre cele mai grave incidente de mediu produse în județul Iași în ultimii ani.

Imaginile cu munții de deșeuri fumegând zile întregi au provocat panică și revoltă în comunitățile din jur. Mulți localnici au reclamat dificultăți respiratorii, usturimi ale ochilor și imposibilitatea de a ține geamurile deschise, în timp ce fumul s-a extins inclusiv spre zone dens populate din apropierea municipiului Iași.

Potrivit informațiilor oficiale, incendiul a izbucnit pe 26 aprilie și a fost lichidat abia pe 8 mai, după o intervenție-maraton a echipajelor Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași și a operatorului depozitului. În total, au ars aproximativ 1.500 de metri cubi de deșeuri pe o suprafață de circa 15.000 de metri pătrați.

Autoritățile de mediu spun că monitorizarea aerului va continua până pe 27 mai, inclusiv în perioada post-incendiu, pentru a evalua impactul complet asupra calității aerului și eventualele efecte persistente.

Pentru mulți ieșeni, însă, episodul Țuțora a devenit un nou semnal de alarmă privind vulnerabilitatea regiunii în fața problemelor de mediu. Daniel BACIU