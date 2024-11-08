Alertă la Iași: Indicele general de calitate a aerului, de la Rău la Foarte rău

* în toate stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași s-au înregistrat concentrații crescute ale poluaților PM10 și PM2,5 * maximele au fost între orele 19 și 21 ale zilei de miercuri, 6 noiembrie: valorile orare au depășit de circa 3 ori limita zilnică admisă pentru particule în suspensie PM10 și de aproape 5 ori limita anuală admisă pentru PM2,5

Perioada rece din an vine cu depășiri la indicatorii de calitate a aerului. Valorile crescute ale concentrațiilor de poluanți monitorizați în stații se înregistrează pe fondul cumulării emisiilor din diverse surse (arderi, trafic rutier, șantiere, activități industriale, incendii, ale surse locale) potențate de condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților atmosferici. „În ultimele 24 de ore, în toate stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași s-au înregistrat concentrații crescute ale poluaților PM10 și PM2,5. Maximele au fost între orele 19 și 21 ale zilei de miercuri, 6 noiembrie. Valorile orare au depășit de circa 3 ori limita zilnică admisă pentru particule în suspensie PM10 și de aproape 5 ori limita anuală admisă pentru PM2,5. În aceste condiții, indicele general de calitate a aerului a fost de la Rău la Foarte rău”, au transmis cei de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași.

Specialiștii r ecomandă ca în astfel de perioade, ce se pot repeta pe parcursul sezonului rece, grupurile vulnerabile precum copiii, bătrânii, cei cu afecțiuni respiratorii sau alergii, să evite ieșirile/deplasările de durată în aer liber.

Concentrațiile poluanților gazoși SO2, NO2, CO au crescut ușor și ele în același interval orar, fără însă a se depăși limitele maxim admise, precizerază APM. „Valorile crescute se înregistrează pe fondul cumulării emisiilor din diverse surse și sunt potențate de manifestarea unor fenomene meteo nefavorabile dispersiei. Astfel, în intervalul 5-7 noiembrie s-au înregistrat perioade cu calm atmosferic, iar pe 6 și 7 noiembrie inversiunile termice au fost mai pronunțate decât cele din zilele anterioare.Sursele principale de emisii în aceasta perioadă sunt arderile de combustibil pentru încălzirea rezidențială la care de adaugă traficul aglomerat, activitatea în șantiere, industrie, salubritate, diverse incendii. Creșterea nivelului poluanților peste limitele admise este amplificată și de frecvența mai mare de manifestare în această perioadă rece a unor condiții meteo regionale și locale total nefavorabile dispersiei: inversiune termică accentuată, calm atmosferic, ceață, fenomene ce favorizează acumularea poluanților și mentinerea lor la nivelul solului, fără posibilitatea de dispersie, și care duc la alterarea calității aerului”, se arată într-un comunicat al APM Iași, semnat de directorul executiv al instituției, ing. Galea Temneanu.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de Agenția pentru Protecția Mediului Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării, Comisariatul Iaşi al Gărzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică. Radu MARIN