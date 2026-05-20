Alertă pirotehnică la Târgu Frumos

* un proiectil exploziv rămas neexplodat a fost descoperit într-un pârâu, la mică adâncime, punând în pericol persoanele din zonă

Intervenția a fost declanșată în urma unui apel la 112, iar la fața locului a fost trimis echipajul pirotehnic al Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

Pirotehniștii, împreună cu reprezentanți ai Protecției Civile, Poliției Locale și Poliției Naționale, au securizat imediat zona și au început operațiunea de cercetare și asanare.

În urma verificărilor, specialiștii au identificat un proiectil exploziv aflat în apa unui pârâu, la aproximativ 20 de centimetri adâncime. Potrivit autorităților, muniția provenea cel mai probabil din perioada conflictelor armate și prezenta un risc major în cazul manipulării.

Elementul de muniție a fost ridicat în condiții speciale, transportat și depozitat în siguranță, urmând să fie distrus controlat conform procedurilor pirotehnice.

Pe durata intervenției, accesul în zonă a fost restricționat pentru prevenirea oricărui incident.

Reprezentanții ISU Iași atrag din nou atenția că munițiile neexplodate descoperite accidental nu trebuie atinse, mutate sau transportate, deoarece pot provoca explozii extrem de periculoase. În astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Andrei TURCU