O situație îngrijorătoare a declanșat o anchetă epidemiologică de urgență la Școala Gimnazială Nr. 3, după ce nu mai puțin de 80 de elevi au absentat într-o singură zi, acuzând simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare sau infecții virale.

Totul a izbucnit brusc. Copiii au început să acuze dureri abdominale intense, vărsături și o stare generală de rău, semnale clasice ale unei probleme care poate varia de la un virus digestiv extrem de contagios până la o posibilă contaminare alimentară.

Autoritățile au intrat imediat în alertă. Direcția de Sănătate Publică Suceava, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, au demarat verificări pentru a identifica sursa exactă a îmbolnăvirilor.

Ipoteze în lanț: înghețată, apă sau virus?

Primele indicii sunt neclare și ridică semne de întrebare. Unii elevi au declarat că au consumat înghețată în oraș, în timp ce alții suspectează apa drept posibilă sursă. În același timp, există și varianta unui virus digestiv care s-ar fi răspândit rapid între elevi.

Declarațiile oficiale confirmă amploarea situației. Inspectorul școlar general, Ciprian Anton, a precizat că 81 de copii nu au ajuns la cursuri, majoritatea acuzând simptome digestive și stare de slăbiciune. Suspiciunea inițială înclină spre un virus, însă nimic nu este exclus.

Situația devine și mai alarmantă prin distribuția cazurilor. Potrivit directorului Sidonia Apetrei, elevii afectați provin din mai multe clase, în special din ciclul gimnazial – clasele V–VIII. Interesant este că elevii mai mici par, cel puțin momentan, mai puțin afectați.

Măsuri de urgență și cursa contra timp

În paralel cu ancheta, în școală au fost deja impuse măsuri stricte de igienă. Spațiile sunt dezinfectate intensiv, iar evoluția stării elevilor este monitorizată atent.

Un element care oferă o ușoară speranță este faptul că unii copii și-au revenit rapid, ceea ce ar putea indica o formă ușoară de infecție virală. Totuși, până la identificarea clară a cauzei, riscul rămâne.

În acest moment, autoritățile încearcă să stabilească dacă este vorba despre un episod izolat sau despre începutul unui focar mai amplu care ar putea afecta și alte unități de învățământ.

Până la concluziile oficiale, situația rămâne sub semnul incertitudinii. Cert este un lucru: peste 80 de copii bolnavi într-o singură zi nu reprezintă o simplă coincidență, ci un semnal de alarmă care nu poate fi ignorat. Ecaterina VICOL