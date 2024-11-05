Alibiul l-a înfundat şi mai mult pe incendiator

Curtea de Apel Iaşi a risipit, ieri, orice iluzie de libertate pe care şi-o făcuse vasluianul Adrian Anastasiei, condamnat, în data de 31 mai a.c., la patru ani şi 11 luni de puşcărie. Pentru săvârşirea infracţiunii de „distrugere”, faptă care, îndeobşte se lasă doar cu suspendarea executării pedepsei. Tânărul a primit această sentinţă în urma unei răzbunări comise din gelozie, darşi datorită comportamentului avut pe parcursul anchetei penale şi a cercetării judecătoreşti.

Anastasiei a avut, vreme de câţiva ani, o relaţie de concubinaj cuieşeanca Monica P., locuind în apartamentul acesteia din cartierul CUG. În 2022, după o suită de certuri (generate tot de gelozia obsesivă), Monica a pus capăt relaţiilor şi i-a cerut să părăsească apartamentul. Cum nu i-a convenit să se întoarcă în comuna natală, bărbatul a provocat un nou scandal, ea a chemat poliţia, apoi a solicitat Judecătoriei Iaşi emiterea unui ordin de protecţie împotriva fostului iubit. La plecare, acesta i-a transmis sec: „o să regreţi şi-o să vezi ce o să se întâmple!”. S-a urcat în autoturismul propriu, s-a întors la casa părintească şi a copt planul răzbunării. În esenţă, să incendieze autoturismul pe care Monica îl ţinea parcat pe maidanul din apropierea blocului.

Era conştient că va fi printre primii suspecţi, aşa că şi-a pregătit din timp alibiul. A convins o veche prietenă, Gabi R., să-l ajute. Astfel, în seara de 7 ianuarie 2023, în drum spre Iaşi, cei doi au oprit la pensiunea Tosca, au închiriat o cameră pentru o noapte, au intrat, dar, după câteva minute, Anastasiei a ieşit pe geam, s-a urcat la volan, continuându-şi drumul spre oraş.

Ajuns la destinaţie, şi-a pus masca pe faţă, şi-a tras gluga pe cap, mănuşile pe mâini, a scos din portbagaj canistra cu benzină, a golit-o pe capota autoturismului Monicăi, a dat foc, s-a întors în fugă la vehiculul său, demarând în trombă spre pensiune. Dimineaţă, el şi Gabi au plecat liniştiţi spre domiciliu.

Incendiatorul omisese un amănunt extrem de important: numeroasele camere de supraveghere instalate în zona unde acţionase, precum şi logistica investigatorilor. Aceştia i-au refăcut tot traseul din noaptea cu pricina, apeluând la Google Maps şi la listingul convorbirilor efectuate de el.

Condamnatul a invocat principiul „in dubio pro reo”

Trimis în judecată, Anastasiei a tăgăduit tot timpul fapta comisă, scoţând în faţă alibiul. Declaraţia vechii sale prietene cum că au petrecut întreaga noapte la pensiune, că bărbatul n-ar fi ieşit nici o clipă din cameră. Iar în ceea ce priveşte listingul convorbirilor, inculpatul a ataşat la dosar o reclamaţie făcută la poliţie, conform căreia i-ar fi fost furat telefonul mobil. Deci convorbirile ar aparţine altcuiva. Argumente ce nu i-au convins pe cei de la Judecătorie. Mai mult, i-au enervat, sentinţa fiind neaşteptat de dură. Patru ani şi 11 luni de închisoare cu executare în regim de detenţie. Imediat a atacat decizia la Curtea de Apel.

În faţa magistraţilor de aici, condamnatul şi-a motivat demersul prin aceea că „instanţa de fond a reţinut o situaţie de fapt vădit incorectă în baza unor concluzii superficiale deduse din anumite date sau împrejurări analizate insuficient, fără a avea în vedere principiul in dubio pro reo”. În plus, eel a subliniat că nu există probe directe privind implicarea în comiterea activităţii de incendiere a autoturismului aparţinând fostei iubite, iar probele indirecte, care îl plasează la data faptelor în zona geografică de interes, nu susţin de o maniera univocă, dincolo de orice dubiu, vinovăţia sa. A susţinut că simpla sa prezenţă în zona în care a fost incendiat autoturismul victimei nu dovedeşte că acesta a fost implicat în incident sau că este autorul faptei. Dacă telefonul mobil şi înregistrările video îl plasează în acel perimetru, acestea reprezintă doar un punct de plecare în anchetă, nefiind probe directe care să stabilească vinovăţia. Degeaba.

Prin sentinţa definitivă pronunţată marţi, noiembrie, Curtea de Apel Iaşi i-a năruit orice iluzie de libertate pe care şi-o făcuse vasluianul. A fost confirmată sentinţa primei instanţe. Claudiu CONSTANTIN