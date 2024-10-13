Alimente gratuite pentru persoanele nevoiașe

ăptămâna viitoare se va acorda o nouă tranşă din ajutorul pentru alimente destinat unor persoane din categorii vulnerabile.

Cardurile pentru vouchere se vor încărca începând de marţi, 15 octombrie, cu câte 250 de lei. Sunt 2.600.000 de beneficiari ai acestei măsuri de sprijin: pensionarii cu venituri mici şi cei cu dizabilităţi, dar şi persoanele care primesc venitul minim de incluziune.

Până la sfârşitul acestui an va mai fi acordată încă o tranşă din acest ajutor, în luna decembrie.