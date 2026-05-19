Ambasadorul Belgiei, impresionat de explozia de dezvoltare a Iașului

* Belgienii pregătesc investiții masive la Iași, în energie verde, aerospațial și industrie militară * orașul devine hub strategic pentru reconstrucția Ucrainei și dezvoltarea Moldovei

Iașul intră într-o nouă eră a marilor alianțe economice europene, iar vizita oficială a delegației Ambasadei Regatului Belgiei la Palatul Roznovanu confirmă tot mai clar că orașul devine unul dintre cele mai importante centre strategice ale României și ale întregii regiuni de est a Uniunii Europene.

Primarul Mihai Chirica l-a primit pe Excelența Sa, Jean Cornet d’Elzius, ambasadorul Belgiei la București, într-o întâlnire care a depășit cu mult nivelul unei simple vizite diplomatice. Discuțiile au avut greutatea unui adevărat summit economic regional, cu teme uriașe pe masă: energie verde, tehnologie de ultimă generație, industria aerospațială, echipamente militare, reconstrucția Ucrainei și viitorul economic al întregii regiuni de frontieră a Uniunii Europene.

Potrivit participanților, oficialii belgieni s-au declarat profund impresionați de ritmul accelerat în care se dezvoltă Iașul și de transformarea spectaculoasă a orașului într-un pol european modern, capabil să atragă investiții strategice și companii de talie internațională. Surse apropiate discuțiilor vorbesc despre un interes uriaș al mediului economic belgian pentru proiecte care pot transforma radical profilul industrial și tehnologic al regiunii.

Iașul ar putea deveni unul dintre punctele-cheie ale noii industrii europene a energiei curate

Unul dintre cele mai explozive subiecte discutate a fost colaborarea cu firme belgiene specializate în producția de baterii pentru stocarea energiei regenerabile - un domeniu considerat vital pentru viitorul Europei. În contextul crizei energetice și al tranziției verzi accelerate, Iașul ar putea deveni unul dintre punctele-cheie ale noii industrii europene a energiei curate. Vorbim despre investiții care pot schimba complet economia locală și pot genera mii de locuri de muncă extrem de bine plătite.

În paralel, discuțiile despre clusterul aerospațial al Iașului au atras atenția delegației belgiene, interesată de dezvoltarea unor parteneriate tehnologice și industriale într-un sector aflat în plină explozie la nivel mondial. Nu este întâmplător că oficialii străini au vizitat inclusiv companii deja active în regiune, precum OMCO și BMT Aerospace, firme care au demonstrat deja că Iașul poate deveni un adevărat hub industrial și tehnologic în Europa de Est.

În spatele acestor întâlniri se ascunde însă o miză și mai mare: noua arhitectură economică și geopolitică a regiunii. Tema reconstrucției Ucrainei și a parcursului european al Republicii Moldova a fost una centrală în cadrul discuțiilor. Iar Iașul este văzut tot mai mult ca poarta strategică prin care vor intra investițiile, logistica și marile proiecte de infrastructură destinate întregului Est european.

Semnal uriaș către mediul investițional internațional

Practic, orașul începe să fie poziționat ca un centru regional esențial pentru viitorul economic al zonei, într-un moment în care marile puteri economice occidentale caută parteneri stabili la granița estică a Uniunii Europene.

Vizita are și o componentă simbolică extrem de puternică. Belgia este una dintre economiile influente ale Uniunii Europene, iar interesul manifestat pentru Iași transmite un semnal uriaș către mediul investițional internațional: capitala Moldovei nu mai este privită ca o zonă periferică, ci ca un teritoriu cu potențial strategic major.

Pentru a transforma aceste contacte diplomatice în investiții concrete, primarul Mihai Chirica a lansat invitația oficială către delegația belgiană pentru participarea la Forumul Economic de la Iași, programat pe 4 și 5 iunie 2026 - eveniment care se anunță deja unul dintre cele mai importante din ultimii ani pentru întreaga regiune.

Carmen DEACONU