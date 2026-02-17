Amendă record la Vaslui: peste 34.000 de lei pentru un autovehicul!

Un autovehicul care circula pe drumurile județului Vaslui a generat o sancțiune totală fabuloasă de peste 34.000 de lei, în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută de polițiștii rutieri. Este un semnal clar că autoritățile nu mai tolerează încălcările flagrante ale normelor de transport și siguranță rutieră.

Acțiunea „Truck & Bus”, coordonată de Direcția Rutieră a Inspectoratului General al Poliției Române și desfășurată la nivel național, a vizat în special autovehiculele destinate transportului public de persoane și transportului de marfă, responsabile de numeroase accidente grave. În Vaslui, polițiștii au aplicat în primele zile 319 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 248.000 de lei, ridicând 12 permise de conducere și 12 certificate de înmatriculare, dar și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Recordul absolut: peste 34.000 de lei pentru un singur vehicul

Cazul care atrage atenția și cutremură operatorii de transport a fost înregistrat pe DN24, în comuna Banca, unde o autoutilitară care transporta un tractor a fost depistată în trafic cu nereguli grave: copia licenței de transport expirată, tahograf neactualizat și cartela ne-descărcată de 376 de zile, șofer fără certificat de competență profesională valabil, nerespectarea repetată a timpilor de odihnă.

Ca urmare, operatorul de transport a primit o amendă uriașă de 20.252,5 lei, conducătorul auto a fost sancționat cu 14.000 de lei, iar vehiculului i s-a suspendat dreptul de utilizare timp de 6 luni. Totalul amenzilor pentru acest singur vehicul depășește 34.000 de lei — un record greu de ignorat.

Alte cazuri alarmante: pericol pe șosele

În aceeași zi, tot pe DN24, polițiștii au depistat o autoutilitară care transporta deseuri feroase, depășind masa maximă autorizată și fără documentația de transport necesară. Conducătorul auto a fost sancționat cu 6.000 de lei, iar vehiculului i s-a suspendat dreptul de circulație pentru șase luni.

Aceste cazuri nu sunt izolate: acțiunea „Truck & Bus” a vizat toate neregulile grave de la transportatori — de la viteza excesivă, nefolosirea centurilor de siguranță și dispozitivelor de retenție, până la deficiențe tehnice și documente expirate.

Pentru a spori eficiența controalelor, polițiștii au folosit aparate video de supraveghere a traficului, radar și aparate de înregistrare a vitezei, alcooltest și DrugTest pentru depistarea conducătorilor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Toate acestea au făcut posibilă detectarea încălcărilor grave și aplicarea sancțiunilor record, semnal clar că siguranța rutieră nu mai poate fi negociată.

Cazurile înregistrate demonstrează că autoritățile iau în serios siguranța rutieră și nu vor mai permite operatorilor de transport să ignore legislația. Șoferii care pun în pericol viața pasagerilor sau a celorlalți participanți la trafic trebuie să știe că amenzile uriașe, ridicarea permiselor și suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului nu sunt doar posibile, ci sunt deja aplicate. Miruna NEACȘU