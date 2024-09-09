Amenzi de 30.000 de lei la Vaslui din cauza câinilor fără stăpân

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ)Vaslui au dat în ultimele zile amenzi în valoare de aproximativ 30.000 de lei pentru încălcarea legislaţiei privind gestionarea situaţiei câinilor fără stăpân şi pe linia regimului de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi.

‘Zilele acestea, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Vaslui au derulat o acţiune poliţienească în comunele Băcani, Bogdăniţa, Olteneşti, Buneşti – Avereşti, Creţeşti şi Tătărăni, în vederea verificării legislaţiei aplicabile regimului serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân, a adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân. Cu ocazia activităţilor desfăşurate, au fost verificate opt persoane şi cinci exemplare canine, câini periculoşi, fiind aplicate opt sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 28.400 de lei’, precizează un comunicat de presă transmis luni de IPJ Vaslui.

Potrivit sursei citate, trei sancţiuni au fost aplicate pentru abateri la O.U.G. 55 din 2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi iar cinci amenzi au fost date pentru încălcarea O.U.G. 155 din 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.