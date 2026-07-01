Amenzi pe bandă rulantă pentru pietoni!

* în câteva ore, 31 de pietoni au fost sancționați pentru că au traversat neregulamentar sau au încălcat alte reguli de circulație * nici utilizatorii de trotinete electrice nu au scăpat de verificări, trei dintre aceștia fiind amendați pentru abateri constatate de polițiști

Traversările neregulamentare și lipsa de atenție în trafic i-au costat scump pe zeci de ieșeni. Polițiștii de la Biroul Rutier Iași au declanșat o amplă acțiune de control împotriva pietonilor care ignoră regulile de circulație, iar bilanțul este unul pe măsură: 54 de sancțiuni contravenționale, amenzi în valoare de 19.035 de lei și opt șoferi scoși din trafic, după ce au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Zeci de amenzi în fața trecerilor de pietoni

Acțiunea s-a desfășurat pe 30 iunie și a vizat unul dintre principalele motive care duc la producerea accidentelor rutiere în municipiul Iași: indisciplina pietonilor. Oamenii legii au monitorizat zonele intens circulate și trecerile de pietoni, acolo unde încălcarea regulilor se transformă, de multe ori, într-un risc major de accident.

Rezultatele controalelor arată că nu mai puțin de 31 de pietoni au fost sancționați pentru că au traversat neregulamentar sau au încălcat alte reguli de circulație. Nici utilizatorii de trotinete electrice nu au scăpat de verificări, trei dintre aceștia fiind amendați pentru abateri constatate de polițiști. Restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte încălcări ale legislației rutiere.

Controalele nu s-au oprit însă la pietoni. În timpul acțiunii, polițiștii au identificat și opt conducători auto care reprezentau un pericol pentru siguranța traficului. Aceștia au fost scoși imediat din circulație, iar dreptul de a conduce le-a fost suspendat pentru perioada prevăzută de lege.

Polițiștii atrag atenția că o simplă clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice. Traversarea prin locuri nepermise, folosirea telefonului mobil în timp ce se traversează strada sau ignorarea semnalizării rutiere sunt comportamente care pot transforma o deplasare obișnuită într-o tragedie.

Recomandarea oamenilor legii este clară: pietonii trebuie să traverseze numai pe trecerile marcate, să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil și să evite orice factor care le poate distrage atenția, în special telefonul mobil.

De asemenea, acolo unde nu există trotuare, deplasarea trebuie făcută pe acostamentul din stânga drumului, iar pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă este important ca pietonii să fie cât mai ușor observați de șoferi. Andrei TURCU