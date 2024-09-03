Amplă acțiune de ecologizare a albiei și malurilor râului Nicolina

La inițiativa Salubris SA și a Administrației Bazinale de Apă (ABA) „Prut Bârlad” - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, în această săptămână a fost demarată o amplă campanie de curățare a albiei și malurilor râului Nicolina. „Echipele noastre, dotate cu utilaje speciale, lucrează intens pentru a curăța albia râului de vegetația crescută excesiv și pentru a colecta deșeurile adunate. Prin această acțiune ne asigurăm că râul Nicolina rămâne curat și sănătos, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător”, au declarat reprezentanții Salubris SA.

Acțiunea inițiată de Salubris SA și Administrația Bazinală de Apă „Prut-Siret” își propune colectarea a peste 500 de kilograme de deșeuri (plastic, sticlă, metal, deșeuri menajere, ș.a.) aruncate pe malurile râului Nicolina și în împrejurimi în vederea păstrării unui mediu cât mai curat și sănătos.

Cu acest prilej, reprezentanții celor două instituții fac apel la ieșeni să nu arunce deșeurile de orice fel în râurile, lacurile și pădurile din împrejurimi și să păstreze curată natura. Edi MACRI