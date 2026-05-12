Amplasamentul unui lot din Autostrada A8, predat înainte de termen

Un nou pas important pentru una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România! Compania Națională de Investiții Rutiere a predat oficial amplasamentul lotului 1C Sărățeni–Joseni al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Târgu Neamț, iar vestea care a atras imediat atenția este că procedura a fost realizată cu mult înaintea termenului stabilit în documentația de atribuire.

În teren, echipele tehnice ale CNIR au început deja verificările și operațiunile esențiale pentru demararea efectivă a proiectului. Specialiștii identifică bornele de reper, verifică coordonatele topografice și controlează conformitatea cotelor planimetrice și altimetrice, într-o etapă critică pentru viitoarele lucrări de infrastructură.

Lotul 1C Sărățeni–Joseni traversează județele Mureș și Harghita și are o lungime impresionantă de 32,4 kilometri. Proiectul este considerat unul dintre cele mai complexe segmente montane ale Autostrăzii A8 și include un număr spectaculos de structuri inginerești.

Potrivit datelor oficiale, tronsonul va cuprinde nu mai puțin de 39 de poduri și pasaje, iar cel mai lung pasaj va avea 1.736 de metri. În plus, sunt prevăzute trei tuneluri unidirecționale, patru polate și două ecoducte dedicate traversării faunei sălbatice, elemente menite să reducă impactul asupra mediului și să asigure permeabilitatea pentru animale.

Contractul are o durată totală de 54 de luni — dintre care 14 luni sunt alocate proiectării și 40 de luni execuției efective. Lucrările vor fi realizate de asocierea formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro Asfalt.

Pentru regiunea Moldovei și pentru conexiunea dintre Transilvania și estul țării, Autostrada A8 este considerată un proiect strategic uriaș, cu impact major asupra dezvoltării economice și mobilității. Fiecare etapă parcursă pe traseul acestei autostrăzi este urmărită cu maxim interes, mai ales în contextul întârzierilor istorice care au afectat marile proiecte de infrastructură din România. Daniel BACIU