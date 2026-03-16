Ana Blandiana, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române, una dintre cele mai puternice voci ale literaturii şi conştiinţei civice din România a primit, luni, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Vizibil emoţionată, poeta a mărturisit presei că distincţia primită la Iaşi are o încărcătură aparte, diferită de cele primite în alte centre universitare ale ţării. „Nu trebuie să spun cât de mare este această onoare. Pot să vă spun cât de intimidată sunt de ea. Am fost emoţionată şi la Timişoara, unde m-am născut, la Cluj, unde am făcut facultatea, sau la Alba Iulia, dar niciuna nu era prima universitate din ţară. Este ca şi cum m-au primit printre ei cele mai mari personalităţi care au creat această universitate. Prin evenimentul de astăzi chiar mă simt naturalizată la Iaşi”, a declarat Ana Blandiana.

Cu ocazia vizitei la Iaşi, scriitoarea va susţine marţi, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, conferinţa intitulată „Poezie şi proză sau despre ce se vede în oglindă”. Ana Blandiana va vorbi despre modul în care literatura reflectă realitatea şi despre felul în care experienţele personale au determinat trecerea sa de la poezie la proză.

Autoarea a explicat că, uneori, presiunea realităţii a împins-o spre proză ca formă de exprimare mai directă, deşi scrisul ei a revenit mereu, în mod surprinzător, la poezie. „Atunci când realitatea devenea prea apăsătoare, aveam impresia că poezia nu o mai poate suporta. Am vrut să spun lucrurile cât mai concret, dar, în mod straniu, proza mea a derapat din nou spre poezie. Era ca şi cum poezia refuza să fie dată deoparte”, a spus Blandiana.

În acelaşi timp, scriitoarea a transmis şi un mesaj ferm pentru tânăra generaţie, avertizând că democraţia fără stat de drept nu poate funcţiona cu adevărat. „Democraţia care nu reuşeşte să instaureze un stat de drept puternic este o societate în care doar numărul celor care votează contează. Avem libertate şi alegeri libere, dar lupta adevărată este ca această libertate să ducă la instaurarea legii”, a afirmat Ana Blandiana, exprimându-şi speranţa că societatea românească va face paşi înainte spre consolidarea statului de drept. „E destul să ne imaginăm cum ar fi fost dacă un premier ca domnul Bolojan ar fi condus ţara în 90 sau după ce am intrat în UE. Adică nu să protejeze corupţia, ci să pună nişte criterii clare, severe, şi drepte, pentru ca ţara să ajungă la un moment dat să funcţioneze singură. Pentru că asta înseamnă un stat de drept. Un stat al cărei legi sunt atât de ferme şi de logice care nu mai au nevoie de luptători”, a spus Ana Blandiana. Laura RADU