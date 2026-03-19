Angajații din IT pleacă în agricultură și energie

* Iașul trăiește o schimbare discretă, dar importantă, în industria tehnologiei * după ani în care marile multinaționale au absorbit masiv programatori, ingineri și specialiști în date, tot mai multe semnale arată că o parte din acest talent începe să caute altceva * produse locale, proiecte aplicate și domenii cu miză directă în economia reală. Agri-Tech și Energy-Tech devin două dintre direcțiile în care competențele IT din Iași pot migra, pe fondul presiunii din outsourcing și al apariției unor investiții noi în tehnologii pentru agricultură și energie

Iașul rămâne unul dintre cele mai puternice centre IT din România. În 2024, sectorul IT&C din județ a ajuns la 2.254 de firme active, cu 15% mai multe decât în anul precedent. Veniturile totale au urcat la 864,9 milioane de euro, iar numărul salariaților a ajuns la 13.711, în creștere cu 3% față de 2023. Cifrele arată că industria este încă robustă, dar și că orașul dispune deja de o masă critică de specialiști care poate alimenta și alte direcții decât modelul clasic de outsourcing.

Agri-Tech este una dintre primele direcții care pot absorbi această mutare. În jurul Iașului, agricultura nu este un decor, ci o realitate economică mare, de la ferme vegetale și zootehnice până la podgorii, livezi și exploatații care au nevoie de digitalizare. În paralel, Universitatea de Științele Vieții și partenerii săi dezvoltă campusul AGRITECH de la Ezăreni, o investiție de peste 25 de milioane de euro, considerată unul dintre cele mai ample proiecte regionale pentru învățământ dual și tehnologii aplicate în agricultură. Proiectul este legat de un complex nou în zona Ezăreni–Valea Adâncă, iar surse din zona de construcții și dezvoltare a proiectului au indicat o anvergură de 100 de hectare pentru construcții, hale și microproducție și alte 107 hectare teren agricol pentru practică și experimente.

Pentru piața muncii tech, asta înseamnă mai mult decât o investiție universitară. Înseamnă apariția unei infrastructuri care cere exact tipul de competențe formate ani la rând în IT-ul ieșean: automatizare, IoT, software industrial, analiză de date, monitorizare în timp real, mentenanță predictivă, interfețe digitale și algoritmi de optimizare. Cu alte cuvinte, ceea ce făceau programatorii pentru clienți externi începe să capete și o piață locală, ancorată în economie reală.

A doua direcție puternică este Energy-Tech. Aici, exemplul cel mai clar este Ogre AI, companie de tehnologie pentru energie care a obținut o finanțare de 7,903 milioane de lei pentru dezvoltarea AI Energy Hub, o platformă destinată optimizării rețelelor electrice și gestionării inteligente a energiei. Valoarea totală a proiectului ajunge la 9,23 milioane de lei, ceea ce arată că în jurul energiei inteligente se pot coagula investiții serioase, nu doar idei de laborator.

„Vorbim despre începutul unei reconfigurări. Presiunea pe modelul clasic există, iar industria recunoaște deschis că viitorul nu mai poate sta doar în outsourcing ieftin. În acest context, Iașul are două avantaje rare în aceeași geografie: un rezervor mare de talent tehnic și sectoare regionale unde tehnologia poate fi aplicată imediat, de la agricultură de precizie la rețele energetice inteligente”, a spus Radu Coman, expert ]n resurse umane.

Asta poate schimba profilul economic al orașului. Timp de mulți ani, Iașul a exportat mai ales forță de muncă bine calificată. De acum înainte, miza este alta: să transforme o parte din acea resursă umană în produse, platforme și companii care rămân aici și lucrează pentru sectoare concrete. Dacă tendința prinde viteză, „exodul invers al creierelor” nu va mai însemna plecarea din Iași, ci ieșirea din logica dependenței de marile centre externe și întoarcerea competenței spre economia regiunii.

Dan DIMA