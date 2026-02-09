* sindicaliştii spun că este o grevă de avertisment ce are loc, între orele 10 şi 12, în primăriile din toată ţara, ca etapă premergătoare grevei generale * principala nemulţumire este legată de propunerile privind posibilitatea fracţionării normei pentru posturile deja ocupate de funcţionari publici

Ştefan Sbera, preşedintele executiv al Sindicatului Naţional Solidaritatea Comunelor şi Oraşelor din România (SNSCOR) ne-a spus că în 72 dintre primăriile din judeţ protestul se desfăşoară între orele 10 și 12, cu suspendarea activităţii şi afişarea mesajelor specifice.

Principala nemulţumire este legată de propunerile privind posibilitatea fracţionării normei pentru posturile deja ocupate de funcţionari publici.

Sindicatul nu se opune posibilităţii de a stabili posturi cu normă redusă dacă acestea sunt vacante sau temporar vacante, dar se opune modificărilor pentru posturile ocupate. „Principalele nemulţumiri se referă la propunerile din pachetul aflat în transparenţă privind administraţia publica locală, crearea posibilităţii fracţionării normei pentru un funcţionar public pe un post deja ocupat. Noi, cei de la SNSCOR nu ne opunem să stabilească ordonatorul de credit o funcţie publică cu jumătate de normă. Dar nu una deja ocupată, ci una care este vacantă sau temporar vacantă. Asta este o nemulţumire”, a spus Ştefan Sbera.

În rândul primarilor de comune există nemulţumiri legate de propunerea ca salarizarea să fie condiţionată de veniturile din taxe şi impozite locale, precum şi de introducerea unei grile tranzitorii prin hotărâre de guvern, aspecte considerate ca fiind împotriva angajamentelor din PNRR - Jalonul 420.

El avertizează asupra riscului ca România să fie sancţionată financiar de Comisia Europeană cu 10-25% din valoarea PNRR dacă nu este adoptată legea salarizării la timp. „Trebuie să facem până la finalul acestei sesiuni parlamentare, şi de asta nu înţelegem rostul unei grile tranzitorii. În situaţia în care nu facem această lege să apară în Monitor Oficial ne vom trezi în următoarea situaţie: Comisia va aplica o corecţie financiară în România. între 10 şi 25% din valoarea totală a PNRR-ului. Minim 10%, maxim 25%. Suma este cu mult mai mare decât jalonul care a fost cu pensia magistraţilor”, a spus Ştefan Sbera.

Sindicatul solicită ca legea salarizării în administraţia publică locală să fie dezbătută şi adoptată în Parlament, nu prin acte normative tranzitorii, care menţin salariile plafonate la niveluri foarte scăzute din 2019 (3.500-3.700 lei net pentru funcţiile de conducere în primăriile de comună). „Cerem Guvernului responsabilitate, cerem să dezbată în Parlament, în sesiunea aceasta parlamentară, legea salarizării. Să avem o lege a salarizării, nu din nou acte normative tranzitorii, hotărâri de guvern, ordonanţe trenuleţ. Protestul nu vizează cetăţenii, ci urmăreşte obţinerea unui cadru legal echitabil şi garantarea respectării funcţiei publice, a Constituţiei şi a angajamentelor internaţionale asumate de România”, a spus Sbera.

Organizatorii protestului au subliniat că, în cazul comasării instituţiilor sau reducerii personalului, cetăţenii din sate vor fi afectaţi direct prin acces îngreunat la servicii administrative esenţiale. „Mesajul către Guvern este acela de responsabilitate şi necesitate a unor reforme solide şi realiste, în consens cu nevoile reale ale administraţiei publice locale, pentru a evita colapsul sistemului şi sancţiuni externe”, a spus Ştefan Sbera. Laura RADU