Aniversare grandioasă la UMF Iași - 145 de ani de învățământ academic

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași au început manifestările dedicate împlinirii a 145 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior. Ceremonia s-a deschis în Aula Universității, având ca invitați reprezentanți ai mediului academic ieșean, dar și din Ucraina și Republica Moldova.

Printre momentele aniversare se numără un simpozion științific, precum și inaugurarea unei expoziții foto-documentare, ambele reliefând personalitatea savantului George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în anul 1974, a precizat rectorul UMF Iași, Viorel Scripcariu: „În fiecare an trebuie să sărbătorim ceea ce înaintatșii noștri au făcut pentru învățământul medical ieșean. În acest an avem și un moment suplimentar de bucurie, de sărbătoare. Împlirea a 50 de ani de la acordarea premiului Nobel, singurului român George Emil Palade, care știm cu toții că a fost ieșean și cu această ocazie avem invitați de marcă și un laureat Nobel care va conferenția la universitate. Avem o săptămână încărcată de tot felul de evenimente culturale, științifice, încât sper să aducem un pic de bucurie în sufletele celor care fac parte marea comunitate academică a Universității de Medicină și Farmacie și nu numai”.

Coordonatorul Centrului Cultural de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Richard Constantinescu, a menționat că expoziția include documente inedite din arhivele naționale, dar și din străinătate, în care este evidențiată viața profesională și personală a omului de știință George Emil Palade: „O parte dintre imaginile cu Palade poate se știu, dar vizita la Iași în 1994, cu fotografii inedite, este prima dată prezentată și vreau să subliniez că dincolo de aceste imagini, am pus documente din arhivele, inclusiv, străine, documente din presa vremii în care se menționează căsătoria cu Irina Malaxa, fiica marelui industriaș Malaxa, fosta iubită a Regelui Mihai, prima soție a lui George Emil Palade și aș pune și un document inedit de la Arhivele Statului din Iași, pentru că noi știam că Palade e născut într-o anumită dată, iar Arhivele Statului din Iași ne arată că e născut cu câteva zile bune înainte”.