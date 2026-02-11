Anticorupția a intrat în școlile auto din Iași

Instructorii auto şi cursanţii mai multor şcoli de şoferi din Iaşi au participat la o acţiune de prevenire a corupţiei organizată de Serviciul Judeţean Anticorupţie. Acţiunea are drept scop consolidarea integrităţii instituţionale şi încurajarea unei atitudini preventive atât în rândul angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, cât şi al cetăţenilor care susţin examenul pentru obţinerea permisului de conducere.

Activitatea face parte din seria demersurilor derulate de Serviciul Judeţean Anticorupţie (SJA) Iaşi în anul 2026 pentru creşterea gradului de conştientizare cu privire la cauzele şi efectele implicării în fapte de corupţie. „Campania se adresează atât poliţiştilor din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Iaşi, cât şi persoanelor care interacţionează cu această instituţie. În cadrul întâlnirii, ofiţerii anticorupţie au prezentat structura şi competenţele Direcţiei Generale Anticorupţie, explicând diferenţele faţă de alte instituţii cu atribuţii în combaterea corupţiei. Participanţii au fost informaţi despre infracţiunile de corupţie prevăzute de Codul penal şi de legile speciale, despre pedepsele aplicabile, dar şi despre modalităţile prin care pot fi sesizate autorităţile competente”, ne-au spus reprezentanţii SJA Iaşi.

Instructorii auto şi candidaţii la proba practică au primit materiale informative referitoare la infracţiunile de corupţie şi la procedurile de sesizare. „Astfel de acţiuni au ca scop consolidarea integrităţii instituţionale în rândul angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne şi se bazează pe necesitatea conştientizării şi sensibilizării ambelor categorii de public cu privire la consecinţele implicării în fapte de corupţie, precum şi încurajării atitudinii preventive şi a comportamentelor integre”, au spus cei de la SJA Iaşi.

De altfel, reprezentanţii SJA Iaşi au pus accent pe utilizarea Call-center-ului Anticorupţie - 0800.806.806, număr gratuit, disponibil din orice reţea fixă sau mobilă. Laura RADU