Antreprenorii din Iași, chemați să analizeze bugetul UE

* oamenii de afaceri din Iași sunt invitați să participe la Summitul Comunităților Locale, unde se va discuta viitorul buget al Uniunii Europene * ei vor afla și modul în care fondurile europene vor sprijini firmele mici și mijlocii după 2027

Antreprenorii din Iași sunt chemați să își spună punctul de vedere despre felul în care ar trebui să arate finanțările europene după 2027. Pe 16 iulie 2026, la Palatul Parlamentului, are loc Summitul Comunităților Locale, organizat de Europuls, Comisia pentru Afaceri Europene, Reprezentanța Comisiei Europene și Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), a cărei președintă este ieșeanca Mirabela Miron. Evenimentul este o consultare strategică despre viitorul buget al Uniunii Europene, despre instrumentele de finanțare și despre politicile de competitivitate care vor influența direct mediul antreprenorial. Pentru firmele mici și mijlocii, discuția nu este una teoretică. De aceste decizii vor depinde investițiile, accesul la granturi, digitalizarea, eficiența energetică, extinderea afacerilor și capacitatea companiilor locale de a rămâne competitive.

O prezență importantă va fi cea a OFA – Organizația Femeilor Antreprenor, fondată la Iași, condusă la nivel național de Amalia Georgescu și devenită una dintre cele mai active structuri asociative dedicate antreprenoriatului feminin. Organizația are peste 1000 de membre din 31 de județe, iar participarea sa la summit duce în prim-plan vocea femeilor care construiesc afaceri, creează locuri de muncă și susțin comunități locale.

„Nu este suficient ca viitoarele programe europene să fie gândite doar în birouri. Ele trebuie construite și pornind de la experiența celor care le folosesc”, au spus inițiatorii demersului.

Ce se decide după 2027

Summitul Comunităților Locale va aborda noua arhitectură a bugetului european de după 2027. În discuție intră fondurile de coeziune, politicile de competitivitate, parteneriatele regionale și modul în care România va putea folosi următorul cadru financiar european.

Pentru antreprenorii din Iași, miza este clară: finanțări mai simple, mai rapide și mai aproape de nevoile reale ale firmelor. În locul unor programe încărcate de hârtii, cu ghiduri greu de înțeles și termene lungi, mediul de afaceri cere instrumente clare, predictibile și accesibile inclusiv pentru IMM-urile care nu au departamente întregi de consultanță.

Un panel dedicat va viza România în noua arhitectură a competitivității europene, alături de temele privind coeziunea și parteneriatele regionale. Pentru regiunea de Nord-Est, aceste discuții sunt esențiale. Dacă viitoarele fonduri vor fi gândite corect, ele pot susține investiții în producție, digitalizare, inovare, eficiență energetică, servicii publice mai bune și colaborări între administrație, universități și mediul privat. Înscrierea la Summitul Comunităților Locale se face până pe 5 iulie 2026, ora 23:59, printr-un chestionar de participare pus la dispoziție de organizatori.

Dan DIMA