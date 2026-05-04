* piața imobiliară din Iași intră într-o nouă etapă * apartamentele noi au depășit pragul psihologic de 2.000 de euro pe metrul pătrat util * nivelul financiar schimbă calculele cumpărătorilor, mai ales în cazul familiilor tinere și al celor care depind de credit ipotecar

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro pentru Iași, în martie 2026, prețul mediu cerut pentru apartamentele noi a ajuns la 2.042 euro/mp util. Față de luna februarie, creșterea este de 1,5%, iar față de martie 2025 avansul este de 14,7%. Media generală a apartamentelor scoase la vânzare în Iași, noi și vechi, este de 1.957 euro/mp util, cu 9,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Apartamentele noi au trecut pragul de 2.000 euro/mp

Depășirea pragului de 2.000 euro/mp nu este doar o cifră statistică. Pentru piața locală, este un semnal că Iașul nu mai poate fi privit ca o piață imobiliară ieftină. Orașul rămâne atractiv prin universități, spitale, sector IT, locuri de muncă și migrație internă, dar această cerere se reflectă tot mai vizibil în prețuri.

În cazul apartamentelor vechi, media cerută a ajuns la 1.941 euro/mp util, cu 0,2% peste nivelul din februarie și cu 8,9% mai mult decât în martie 2025. Diferența dintre locuințele noi și cele vechi nu mai este foarte mare, ceea ce arată că presiunea se simte pe întreaga piață, nu doar în ansamblurile rezidențiale noi.

Cât ajunge să coste un apartament în Iași

La prețul mediu de 2.042 euro/mp util, un apartament nou de 52 de metri pătrați în Iași ajunge la peste 106.000 de euro, fără a include eventualul loc de parcare, boxa, finisajele suplimentare, comisioanele sau costurile notariale.

Pentru un apartament nou de 60 de metri pătrați, valoarea trece de 122.000 de euro. În zonele bine cotate, precum Copou, Centru, Tătărași, Păcurari, Podu Roș sau în apropierea marilor puncte de interes urban, prețurile pot fi peste media orașului.

Această evoluție îi obligă pe cumpărători să își ajusteze așteptările. Unii aleg apartamente mai mici, alții caută locuințe în zona metropolitană, iar o parte amână decizia până când găsesc o ofertă mai bună sau o finanțare mai avantajoasă.

Creditul ipotecar devine decisiv

Scumpirea apartamentelor vine într-un moment în care piața creditelor ipotecare se schimbă rapid. După perioada dobânzilor ridicate, băncile au început să concureze tot mai puternic prin oferte cu dobândă fixă în primii ani, de regulă pe trei sau cinci ani.

Pentru un cumpărător din Iași, diferența dintre o dobândă de 5% și una mai mare poate însemna o rată lunară mult mai greu de susținut. De aceea, prețul locuinței nu mai este singurul criteriu. Contează avansul, tipul dobânzii, perioada de creditare, comisioanele, asigurările și condițiile impuse de bancă.

Tot mai multe oferte ipotecare sunt legate de încasarea salariului într-un anumit cont, utilizarea aplicației de mobile banking, rulaj minim sau alte produse financiare. Pentru cumpărători, comparația trebuie făcută pe costul total al creditului, nu doar pe dobânda afișată în reclamă.

Pentru cei care vor să cumpere o locuință în Iași în 2026, piața cere prudență și calcule realiste. Prețul pe metru pătrat este important, dar nu spune toată povestea. O locuință aparent mai ieftină poate deveni costisitoare dacă are nevoie de investiții, dacă este departe de transport sau dacă presupune costuri mari cu parcarea și întreținerea.

Dan DIMA