Apel cutremurător pentru copiii din Botoșani!

Medicii de la Secția de Terapie Intensivă Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani trag un semnal de alarmă dramatic: aparatura este învechită, infrastructura este depășită, iar lupta pentru salvarea copiilor se poartă, uneori, cu echipamente aflate la limita funcționării.

Organizația Salvați Copiii România lansează acum un apel public de urgență pentru modernizarea și dotarea secției ATI Pediatrie, unde anual ajung peste 1.000 de copii în stare gravă - victime ale accidentelor severe, infecțiilor critice sau afecțiunilor care necesită intervenții medicale imediate.

Pentru acești copii, fiecare minut contează. Fiecare aparat care funcționează poate însemna încă o șansă la viață.

Drama este amplificată de statistici

În timp ce spitalele moderne din marile centre universitare beneficiază de tehnologie de ultimă generație, la Botoșani medicii sunt nevoiți să lucreze cu aparatură medicală care are peste două decenii de utilizare și care a trecut prin numeroase reparații pentru a mai putea fi folosită.

Într-o secție unde orice secundă poate fi decisivă, infrastructura însăși a devenit o problemă majoră: instalații electrice care necesită reabilitare urgentă, circuite de gaze medicale uzate, lipsa unor sisteme moderne de vacuum și aer comprimat, climatizare insuficientă pentru un spațiu în care stabilitatea condițiilor medicale este vitală.

Totul într-un loc în care ajung copii aflați în stare critică, între viață și moarte.

Drama este amplificată de statisticile care plasează județul Botoșani într-un top sumbru al mortalității infantile din România. Rata este de 9,80 la mia de copii născuți vii - aproape triplu față de București.

Fiecare caz pune o presiune uriașă pe o secție care încearcă să salveze vieți în condiții extrem de dificile.

Unul dintre cazurile care au marcat profund echipa medicală este cel al unei fetițe de doar cinci luni, internată inițial pentru bronșiolită acută. Starea ei s-a agravat fulgerător. A fost transferată în Terapie Intensivă, ventilată mecanic și a trecut prin două episoade de stop cardiorespirator.

Medicii au luptat contracronometru pentru a-i menține funcțiile vitale până când s-a găsit un loc disponibil într-un centru pediatric supraspecializat. Copilul a supraviețuit.

Niciun copil nu ar trebui să aibă șanse diferite la tratament”

Dar cazul a scos la iveală realitatea dureroasă pe care personalul medical o cunoaște deja: fără infrastructură sigură și aparatură modernă, fiecare intervenție devine o cursă dramatică împotriva limitelor sistemului medical. „Niciun copil nu ar trebui să aibă șanse diferite la tratament în funcție de locul în care s-a născut”, avertizează medicii.

Pentru echipa ATI Pediatrie, investițiile în aparatură medicală nu înseamnă simple modernizări tehnice. Înseamnă șansa reală la viață pentru copiii care ajung aici în cele mai vulnerabile momente ale existenței lor.

Anual, secția gestionează peste 1.000 de internări, iar aproximativ 15% dintre pacienți au sub trei ani.

Salvați Copiii România face acum un apel public la solidaritate și cere redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea modernizării spitalelor și maternităților.

Organizația a investit deja peste 21 de milioane de euro în aproape 300 de unități medicale din România și a furnizat peste 4.100 de echipamente medicale vitale.

Acum, unul dintre cele mai urgente locuri în care este nevoie de ajutor este Botoșaniul. Nicolae DUMEA