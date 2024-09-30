Apel la rugăciune pentru oprirea ploilor

La Mitropolia Moldovei și Bucovinei, dar și în parohiile din toată țara, oamenii s-au rugat. La îndemnul Patriarhului, preoții, împreună cu enoriașii, au spus rugăciuni pentru oprirea fenomenelor meteo extreme. Acolo unde au fost furtuni s-au tras și clopotele, la interval de 10 minute.

La primele ore ale dimineții, duminică, în biserici lumea s-a închinat diferit. De data aceasta rugăciunile au fost făcute pentru oprirea ploilor și implicit a indundațiilor anunțate. Chiar Patriarhul Daniel a fost cel care a îndemnat la rugăciune: „Domnului sa ne rugăm. Pentru ca sa nu se strice roadele și semințele pământului din pricina păcatelor noastre, cu vărsarea peste măsură a ploilor, cu ale sale să ne cruțe și să ne crească pentru nevrednicul său popor. Să fie bine primită rugăciunea noastră și să ne izbăvească pe noi de foamete, de boli, de cutremur, de potop, de grindină, de foc, de sabie”.

Asta au auzit duminică enoriașii la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași. Iar rugăciunile tuturor s-au îndreptat în acest sens. „La îndemnul și cu binecuvântarea părintelui Patriarh, la toate bisericile sunt rostite rugăciuni la vreme de necontenire a ploilor. Acolo unde amenintarea vremii este majoră si reală, acolo unde sunt primejdii de furtună, de grindină , vor fi trase clopotele bisericii. Noi, aici, în Iași, nădăjduim ca bunul Dumnezeu și Sfânta Parascheva ne ocrotește. Clopotele se trag în reprize de 10 min și 1 minut pauză”, explică preotul Lucian Apopei, purtător de cuvânt la Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

„Ar fi bine să se oprească furtunile, ploaia e bună de la Dumnezeu, dar mai e recoltă pe câmp, mai au oamenii ce mânca. Inundații sperăm să nu fie. Ce face Dumnezeu face bine, se fac mari rugăciuni, ies preoții, se roagă, si noi enoriașii împreună cu ei. Clopotul se bate altfel când e furtună, se bate mai îndelungat, mai mult, ne ajuta foarte mult”, spune o credincioasă venită la Mitropolie.

În zonele cu furtună și ploi torențiale s-au bătut clopotele îndelung. Moldova toată a fost duminică noaptea sub cod portocaliu de precipitații. Maria STANCU