Rețeta de sâmbătă care salvează weekendul. Cartofi zdrobiți cu usturoi și afumătură crocantă
Ce spune Cătălin Botezatu despre ochelarii de soare stil „Top Gun” ai lui Emmanuel Macron. Cât costă o perechi
Superscrieri 2025 -- ediția aniversară a premiilor de jurnalism se extinde cu 4 categorii noi. Înscrieri până pe 31 ianuarie
24 ianuarie 1859, ziua în care s-a născut România modernă
Pro sau contra sistem centralizat de termoficare? Cum se încălzesc Bucureștiul și marile orașe din România în cea mai geroasă iarnă din ultimii ani și de ce oamenii sunt nemulțumiți în ambele variante
Friptura perfectă acasă. Regula simplă pe care o sari aproape mereu
Iei magneziu pentru cârcei? Când funcționează și când te păcălește cauza reală
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul pe clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Aproape 100.000 de persoane din toată lumea au apelat, anul trecut, la BCU

Aproape 100.000 de persoane din toată lumea au apelat, anul trecut, la BCU

Aproape 100.000 de persoane din toată lumea au apelat, anul trecut, la BCU

* dintre cei care au accesat resursele oferite gratuit de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, aproape 63.000 au accesat direct biblioteca digitală a instituţiei * ceilalţi au venit de pe alte „căi de navigaţie”

 Cu peste 1,9 milioane de accesări, colecţiile digitale create de bibliotecarii universitari la Iaşi devin nucleul în jurul căruia se conturează o comunitate internaţională de cititori educaţi, pentru care ştiinţa şi cultura nu sunt doar vorbe goale. „Mă bucură faptul că peste 8.000 de utilizatori din Iaşi frecventează constant resursele pe care Biblioteca le pune la dispoziţia publicului larg, dar şi mai mult mă bucură că, în ultimii trei ani, 797 de oameni au ales plătească abonamente de acces mobil pentru a avea acces la publicaţii care altminteri ar fi mai dificil de găsit”, transmite Ion Milică, directorul Bibliotecii Central Universitare.

Noutatea anului 2025 este că 5% dintre aceşti oameni generoşi care au înţeles să contribuie financiar la dezvoltarea platformelor digitale ale BCU Iaşi sunt oameni care s-au abonat exclusiv la colecţii digitale premium, fără a mai valorifica şi un permis care să le permită să împrumute publicaţii. „Am convingerea că, în timp, această minoritate, aparent insignifiantă acum, va deveni o majoritate şi adaug că, în 2018, reperele statistice la care mă refer nu existau nici măcar în vis. La primul consiliu de administraţie pe care l-am convocat în martie 2018 am stârnit zâmbete neîncrezătoare când am afirmat că e timpul să construim o comunitate de cititori online mult mai numeroasă decât publicul care frecventează în mod obişnuit Biblioteca. Timpul, însă, a dovedit că putem face ceea ce ne-am propus”, spune prof.univ.dr Ion Milică. Laura RADU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri