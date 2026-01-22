Aproape 100.000 de persoane din toată lumea au apelat, anul trecut, la BCU

* dintre cei care au accesat resursele oferite gratuit de Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, aproape 63.000 au accesat direct biblioteca digitală a instituţiei * ceilalţi au venit de pe alte „căi de navigaţie”

Cu peste 1,9 milioane de accesări, colecţiile digitale create de bibliotecarii universitari la Iaşi devin nucleul în jurul căruia se conturează o comunitate internaţională de cititori educaţi, pentru care ştiinţa şi cultura nu sunt doar vorbe goale. „Mă bucură faptul că peste 8.000 de utilizatori din Iaşi frecventează constant resursele pe care Biblioteca le pune la dispoziţia publicului larg, dar şi mai mult mă bucură că, în ultimii trei ani, 797 de oameni au ales plătească abonamente de acces mobil pentru a avea acces la publicaţii care altminteri ar fi mai dificil de găsit”, transmite Ion Milică, directorul Bibliotecii Central Universitare.

Noutatea anului 2025 este că 5% dintre aceşti oameni generoşi care au înţeles să contribuie financiar la dezvoltarea platformelor digitale ale BCU Iaşi sunt oameni care s-au abonat exclusiv la colecţii digitale premium, fără a mai valorifica şi un permis care să le permită să împrumute publicaţii. „Am convingerea că, în timp, această minoritate, aparent insignifiantă acum, va deveni o majoritate şi adaug că, în 2018, reperele statistice la care mă refer nu existau nici măcar în vis. La primul consiliu de administraţie pe care l-am convocat în martie 2018 am stârnit zâmbete neîncrezătoare când am afirmat că e timpul să construim o comunitate de cititori online mult mai numeroasă decât publicul care frecventează în mod obişnuit Biblioteca. Timpul, însă, a dovedit că putem face ceea ce ne-am propus”, spune prof.univ.dr Ion Milică. Laura RADU