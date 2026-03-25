Vești importante pentru mii de vârstnici din Iași: în pragul Sărbătorilor Pascale, autoritățile locale pun în mișcare una dintre cele mai așteptate forme de sprijin social!

Aproape 12.000 de pensionari vor primi tichete sociale valorice, într-o acțiune devenită deja tradiție – ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție. Programul este derulat de Primăria Municipiului Iași prin Direcția de Asistență Socială Iași și vine ca o gură de oxigen pentru cei cu venituri reduse.

Mai exact, 11.839 de pensionari ale căror venituri lunare nu depășesc 1.800 de lei vor beneficia de acest ajutor. Fiecare persoană eligibilă va primi un carnet în valoare de 100 de lei, compus din 10 tichete a câte 10 lei – bani care, pentru mulți, pot face diferența între o masă modestă și una decentă de Paște.

Dar atenție: nu oricine poate beneficia! Condițiile sunt clare – pensionarii trebuie să fie înregistrați în evidențele Casa Județeană de Pensii Iași, să aibă domiciliul în municipiu și să fie în plată cu luna martie.

Distribuirea tichetelor se va face în perioada 30 martie – 29 iunie 2026, în mai multe puncte din oraș, în funcție de zona de domiciliu. De la Copou la Nicolina, de la Tătărași la Frumoasa, întregul oraș este acoperit pentru a facilita accesul beneficiarilor.

Printre punctele-cheie de distribuție se numără Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din zona Copou, Cantina de Ajutor Social pentru zona centrală și Gară, Centrele de cartier din Nicolina, Păcurari, Tătărași, Alexandru cel Bun și Frumoasa.

Programul de ridicare este zilnic, între orele 08:30 – 15:30.