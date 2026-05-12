Astăzi au început evaluările naționale pentru elevii din clasele a II, a IV-a și a VI-a. Primii au fost cei mici și peste 7.900 de elevi de clasa a II-a au susținut probla la Limba român. Oficial, rezultatele nu se trec în catalog și ar trebui să arate nivelul real de pregătire. În practică, pentru multe familii, adaugă încă un strat de presiune peste copii.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la prima testare au fost înscriși peste 7.900 de copii, repartizați în 158 de centre de examen din întreg județul. Prima probă a fost cea de Limba română – scris. Evaluările pentru clasa a II-a continuă până pe 14 mai, cu probele de citire, respectiv matematică și explorarea mediului. Toate testările se desfășoară în sălile obișnuite de clasă, în prezența cadrelor didactice.

Ce au avut de rezolvat copiii la Limba română

La proba scrisă de Limba română, elevii de clasa a II-a au avut la dispoziție 45 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Testul a inclus 12 cerințe, prima fiind transcrierea unui text de câteva rânduri despre veverițe. Elevii au avut, printre altele, de despărțit în silabe cuvintele „soarele” și „alunele”, de ales forma corectă a unor cuvinte, de identificat cuvinte cu sens asemănător și cu sens opus, iar la ultima cerință au avut de completat un dialog dintre veverițe și arici.

Itemi de tip PISA, introduși în premieră

Inspectorul școlar adjunct al ISJ Iași, Sergiu Enea, a explicat că evaluările din acest an vin cu o noutate importantă: itemi construiți pe modelul testărilor internaționale. „Avem, în acest moment, itemi de tip PISA, este o premieră. Anul acesta se pilotează itemi care vizează alfabetizarea funcțională și gândirea critică, în linie cu testările internaționale PISA, TIMSS și PEARLS. Pe lângă exercițiile clasice, elevii vor întâlni cerințe care pornesc de la situații din viața reală și care verifică dacă pot aplica ceea ce au învățat, nu doar dacă pot reproduce mecanic o regulă. Testele nu devin mai dificile, credem noi, ci devin mai relevante. Un alt element de noutate ar fi planul individualizat de învățare”, a declarat Sergiu Enea. Schimbarea de abordare pune accent pe înțelegere, nu pe memorare. Elevii sunt evaluați nu doar după felul în care reproduc o regulă, ci și după capacitatea de a folosi ceea ce au învățat în situații apropiate de viața reală.

„Ne-am săturat de testări și modificări”

Pentru părinți, problema nu este doar evaluarea în sine, ci acumularea de teste, schimbări și așteptări. Mulți spun că, deși rezultatele nu apar în catalog, copiii simt testarea ca pe un examen. „Copilul meu este în clasa a II-a și deja vorbește despre testare cu teamă. Ni se spune că nu contează la medie, că nu se trece în catalog, dar toată atmosfera din jurul acestor probe creează presiune. În fiecare an apare ceva nou, iar părinții trebuie să înțeleagă din mers ce se schimbă”, a spus Ivona, mama unui elev din Iași. Un alt părinte susține că modificările dese nu ridică neapărat performanța, ci împing tot mai multe familii către pregătire suplimentară. „Ne-am săturat de examene, testări și schimbări apărute peste noapte în programele copiilor. În loc să îi ajute să învețe mai bine, sistemul îi pune sub presiune. Iar părinții, de teamă că elevii rămân în urmă, ajung la meditații. S-a creat un fel de sistem paralel de învățământ, plătit din buzunarul familiilor”, a replicat Cezara, mama altei eleve de clasa a II-a.

Urmează clasele a IV-a și a VI-a

După elevii de clasa a II-a, vor intra în evaluări elevii de clasa a IV-a. Probele pentru aceștia sunt programate în perioada 19–20 mai. Elevii de clasa a VI-a vor susține testările pe 26 și 27 mai.

Pentru sistem, aceste evaluări ar trebui să fie o radiografie a competențelor. Pentru părinți, ele sunt încă un semn că presiunea coboară tot mai devreme în școală. Iar pentru copii, totul depinde de felul în care adulții din jurul lor reușesc să transforme testarea într-un exercițiu de înțelegere, nu într-un nou examen al fricii.

Teona SOARE