Arbori smulși, acoperișuri răsturnate, intervenții în lanț ale pompierilor!

Județul Iași a fost lovit de un episod violent de vreme severă, cu rafale puternice de vânt care au provocat haos în mai multe localități. În doar câteva ore, pompierii militari au fost solicitați să intervină în regim de urgență în numeroase puncte critice, unde natura dezlănțuită a smuls copaci din rădăcini și a pus în pericol locuințe și infrastructura.

În municipiul Iași, în toate zonele se lucrează intens pentru a înlătura efectele vântului.

În spatele Agenției CFR, un tei s-a rupt și a căzut peste carosabil, blocând circulația.

În CUG, vântul a rupt cabluri electrice, care s-u prăbușit peste șoseaua Nicolina. Circulația se desfășoară cu dificultate.

Majoritatea intervențiilor au vizat în principal degajarea arborilor căzuți, îndepărtarea elementelor de acoperiș desprinse și asigurarea zonelor cu cabluri rupte, fiind înregistrate următoarele situații:

* în municipiul Pașcani, Aleea Tineretului – copac căzut peste două autoturisme, intervenție asigurată de Secția Pașcani cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS);

* în comuna Țigănași, sat Mihail Kogălniceanu – arbore căzut, intervenție asigurată de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Țigănași;

* în comuna Valea Seacă, sat Topile – fire electrice rupte, intervenție asigurată de Secția Pașcani cu 1 ASAS;

* în orașul Hârlău, strada Petru Rareș – degajare tablă de pe acoperiș, intervenție asigurată de Punctul de Lucru Hârlău cu 1 ASAS;

* în orașul Târgu Frumos – cablu rupt, intervenție asigurată de Detașamentul Târgu Frumos cu 1 ASAS;

* în orașul Târgu Frumos, strada Petru Rareș – degajare elemente de acoperiș, intervenție cu 1 ASAS;

* în municipiul Pașcani – degajare acoperiș, intervenție asigurată de Secția Pașcani cu 1 ASAS;

* în orașul Hârlău – Parcovaci – degajare copac, intervenție asigurată de SVSU Hârlău;

* în municipiul Iași, bulevardul Dacia – elemente de acoperiș căzute peste un autoturism, fără victime în acel caz, intervenție asigurată de Detașamentul 2 de Pompieri Iași cu 1 ASAS;

* în comuna Miroslava, sat Valea Adâncă – degajare copac, intervenție asigurată de SVSU Miroslava;

* în municipiul Iași, Aleea Nicolina – degajare acoperiș, intervenție cu 1 ASAS;

* în municipiul Iași, strada Clopotari – degajare acoperiș, intervenție cu 1 ASAS și 1 autoplatformă pentru salvări de la înălțime (ASI);

* în municipiul Iași, Aleea Păcurari – degajare acoperiș, intervenție asigurată de Detașamentul 1 cu 1 ASI;

* în comuna Miroslovești – degajare copac, intervenție asigurată de Secția Pașcani cu 1 ASAS;

* în comuna Rediu – degajare acoperiș, intervenție asigurată de SVSU Rediu;

* în municipiul Iași, bulevardul Socola – degajare acoperiș, intervenție asigurată de Detașamentul 2 cu 1 ASAS;

* în comuna Miroslava, sat Valea Ursului – cablu rupt, intervenție asigurată de operatorul de distribuție;

* în municipiul Iași, strada Ciurchi – copac căzut, intervenție asigurată de Detașamentul 1;

* în orașul Târgu Frumos, strada Ștefan cel Mare – degajare acoperiș, intervenție asigurată de Detașamentul Târgu Frumos cu 1 ASAS.

În urma acestor evenimente, a fost înregistrată o victimă: În orașul Târgu Frumos, pe fondul vântului puternic, o creangă s-a rupt și, în cădere, a lovit un pieton. Victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost evaluată medical la fața locului de echipajul de prim-ajutor calificat și ulterior transportată la spital, conștientă, cu traumatism cranio-cerebral.

La intervenție a acționat un echipaj EPA din cadrul inspectoratului.

Intervențiile au fost realizate în cooperare cu serviciile voluntare pentru situații de urgență și operatorii de utilități, fiind finalizate, fără alte efecte grave asupra populației.

Județul Iași rămâne sub atenție sporită, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice.