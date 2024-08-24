Ard câmpurile din Botoșani

Aproximativ trei hectare de vegetaţie uscată au ars, vineri după-amiază, în localitatea Suharău din judeţul Botoşani, focul ameninţând şi o cultură de porumb, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, cauza probabilă a fost stabilită ca fiind "utilizarea focului în spaţii deschise".

"La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Darabani, cu o autospecială de stingere, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Suharău. Aceştia au acţionat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la lanul de porumb. Au ars vegetaţia uscată şi stuful de pe aproximativ trei hectare", au afirmat oficialii ISU