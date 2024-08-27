Are deja patru ani de când a spulberat un motociclist şi continuă să şofeze

* soţul ei e imobilizat într-un cărucior cu rotile, tot în urma unui accident rutier * procesul de ucidere din culpă în care este inculpată femeia mai are mult până la deznodământ

Florentina E., o şoferiţă din Şipote, a provocat un accident mortal în urmă cu patru ani, a fost trimisă în judecată abia în 2023 şi continuă să conducă bine-mersi autoturismul proprietate personală. Tragicul eveniment s-a produs în după-amiaza de 17 august 2020, în jurul orei 15.00, când Florentina, aflată la volan, fără să se asigure, a trecut de pe banda de circulaţie pe acostament, intrând în coliziune cu motocicleta condusă de D.S., care se deplasa în acelaşi sens de mers. În urma impactului, motociclistul a decedat, iar ei i-a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ancheta s-a tărăgănat, rechizitoriul ajungând în instanţă abia pe 10 octombrie 2023. Şi până atunci, şi de atunci încoace ea a şofat fără probleme, dreptul de circulaţie pe drumurile publice fiindu-i prelungit în fiecare lună. Asta cu toate că, înainte de sulberarea motocicletei, fusese sancţionată contravenţional de zece ori!

Însă, după nefericitul accident, Florentina a avut o conduită exemplară, n-a mai condus agresiv şi a respectat regulile de circulaţie. Dar nu din acest motiv magistraţii au fost atât de înţelegători cu ea, ci datorită situaţiei familiale. Soţul Florentinei e şi el victima unui accident rutier, a ajuns imobilizat într-un cărucior cu rotile, trebuie să meargă periodic la spital, în Iaşi, pentru controale medicale şi tratament. Şi nu se poate deplasa, pe o asemenea distanţă, în căruciorul cu rotile. Claudiu CONSTANTIN