Arestări în cazul jafului din comuna Ion Neculce

Un dosar de furt calificat investigat de polițiștii din Iași a dus, în ultimele zile, la o serie de percheziții, rețineri și arestări preventive, într-o operațiune care s-a extins pe mai multe județe și a implicat o mobilizare semnificativă a structurilor de investigații criminale.

Totul a pornit din noaptea de 31 martie spre 1 aprilie 2026, când o locuință din comuna Ion Neculce a devenit ținta unei spargeri cu prejudiciu important. Potrivit anchetei, trei bărbați, cu vârste între 39 și 46 de ani, ar fi pătruns în curtea unui imobil aparținând unui bărbat în vârstă de 80 de ani. Suspecții ar fi forțat accesul într-o magazie prin distrugerea unui lacăt, de unde ar fi sustras o sumă considerabilă: 120.000 de lei și 4.000 de euro.

În ecuația infracțională apare și un al patrulea participant, un tânăr de 19 ani, care, potrivit anchetatorilor, ar fi asigurat transportul suspecților cu un autoturism, preluându-i dintr-un alt județ. Acest detaliu transformă cazul dintr-un simplu furt într-o structură organizată, cu roluri bine definite între executanți și sprijin logistic.

Pe 4 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au declanșat o serie de percheziții domiciliare în județele Iași și Vaslui, în încercarea de a documenta întreaga activitate infracțională. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe mijloace de probă, iar tânărul de 19 ani a fost condus la audieri.

Ulterior, în baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, măsură preliminară înaintea deciziei instanței. Situația unuia dintre ceilalți suspecți este și mai complexă: un bărbat de 38 de ani (menționat în dosar ca fiind implicat în alte cauze penale) se afla deja în arest în cadrul IPJ Neamț, fiind ulterior transferat la Iași pentru continuarea procedurilor judiciare.

Pe 5 mai, instanța a decis măsura arestării preventive pentru 30 de zile în cazul persoanelor prezentate, ceea ce marchează o escaladare juridică a dosarului și confirmă existența unor indicii serioase privind implicarea acestora în fapta investigată.

Pentru ceilalți doi bărbați, de 39 și 46 de ani, ancheta nu este încheiată. Aceștia sunt în continuare căutați, iar polițiștii desfășoară activități pentru depistarea și aducerea lor în fața justiției.

Operațiunea nu a fost una izolată, ci a implicat o colaborare extinsă între mai multe structuri de poliție: Secția 7 Poliție Rurală Bălțați, precum și inspectoratele de poliție din Vaslui, Botoșani și Neamț, ceea ce indică amploarea rețelei investigative și complexitatea cazului.

În esență, dosarul scoate în evidență două realități paralele: pe de o parte, un mod de operare organizat, cu roluri distribuite și mobilitate interjudețeană; pe de altă parte, o reacție coordonată a structurilor de poliție, care au reușit, în câteva zile, să transforme un furt aparent local într-un dosar penal complex, aflat deja în faza măsurilor preventive.

Cazul rămâne deschis, iar ancheta continuă, cu obiectivul clar de a recupera eventualele prejudicii și de a identifica toți participanții implicați în această acțiune infracțională. Andrei TURCU