Arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra a două minore, la Hârlău

Orașul Hârlău este zguduit de o veste care a cutremurat comunitatea locală: la data de 26 februarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat și obținut de la Judecătorul de drepturi și libertăți luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile față de un individ acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de agresiune sexuală asupra minorilor.

Conform documentelor oficiale, în intervalul aprilie 2025 – februarie 2026, inculpatul ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra a două fete, în vârstă de 13 și 16 ani, chiar în domiciliul comun, profitând de autoritatea și proximitatea față de victime. Acțiunile sale au fost însoțite de constrângere și intimidare, inculpatul inducând o stare de frică profundă pentru a împiedica fetele să dezvăluie ororile trăite.

Procurorul de caz, Sava Teona Alexandra, a precizat că măsurile luate – punerea în mișcare a acțiunii penale, reținerea și arestarea preventivă – sunt proceduri legale strict reglementate de Codul de procedură penală, menite să asigure administrarea probatoriului și protejarea victimei, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție, garantat constituțional.

Decizia Judecătorului de drepturi și libertăți de la Hârlău confirmă gravitatea faptelor și necesitatea unei intervenții rapide și ferme a justiției, pentru protecția minorilor și pentru prevenirea oricăror alte incidente de acest tip.