* după proclamarea generală de la Patriarhia Română, canonizările vor fi marcate și în locurile de care sunt legate aceste vieți -- Ceahlău, Iași, Fărcașa și Văratec * prima solemnitate este programată pe 4 mai, la Mănăstirea Durău

Arhiepiscopia Iașilor va organiza proclamările locale ale canonizărilor pentru șase femei intrate în rândul sfinților. Acestea fac parte din grupul celor 16 femei românce cu viață sfântă, a căror canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Proclamarea generală a avut loc la începutul acestui an, pe 6 februarie 2026, la Patriarhia Română. Potrivit rânduielii bisericești, urmează proclamările locale, organizate în locurile de care sunt legate viețile, nevoințele sau mărturiile acestor sfinte.

Între cele 16 femei canonizate se află și șase sfinte propuse de Arhiepiscopia Iașilor: Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău, Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, Sfânta Olimpiada din Fărcașa, Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratec, Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratec și Sfânta Cuvioasă Elisabeta, cunoscută ca Safta Brâncoveanu.

Prima proclamare locală va fi la Mănăstirea Durău

Prima solemnitate va avea loc la Mănăstirea Durău, la finalul Sfintei Liturghii. Evenimentul este dedicat Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, viețuitoare din secolele XVII-XVIII, cinstită în calendar la data de 4 mai. Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău este legată de unul dintre cele mai puternice spații duhovnicești ale Moldovei. Ceahlăul a rămas, în tradiția locului, un munte al sihăstriei și al rugăciunii, iar proclamarea de la Durău marchează aducerea oficială a cinstirii sale în viața liturgică locală.

Iașul va găzdui proclamarea Sfintei Blandina

Un moment important pentru Iași va avea loc pe 17 mai, la Catedrala Mitropolitană, unde va fi proclamată local canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Blandina Gobjilă, născută în 1906, a fost învățătoare și a trecut prin 15 ani de deportare în Siberia. Titulatura sa este Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, iar ziua de cinstire a fost stabilită pe 24 mai. Prezența ei între sfintele canonizate aduce în prim-plan o biografie marcată de suferință, credință și mărturisire. Pentru Iași, această proclamare are o semnificație specială, fiind legată de Catedrala Mitropolitană și de memoria spirituală a orașului.

Pe 4 iulie va avea loc proclamarea Sfântei Olimpiada din Fărcașa, în Parohia Fărcașa, județul Neamț, iar pe 16 august, slujba dedicată Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta, Safta Brâncoveanu, la Mănăstirea Văratec, județul Neamț. Sfânta Cuvioasă Nazaria este cunoscută ca prima stareță a Mănăstirii Văratec, Sfânta Cuvioasă Olimpiada este ctitora așezământului, iar Sfânta Cuvioasă Elisabeta, Safta Brâncoveanu, rămâne una dintre figurile importante ale vieții monahale și filantropice. Prin această triplă proclamare, Mănăstirea Văratec devine unul dintre punctele centrale ale anului bisericesc în Moldova.

Proclamările locale nu sunt doar ceremonii religioase, ci momente prin care comunitățile își recuperează memoria. Fiecare nume aduce în față o formă diferită de mărturie: viață monahală, ctitorie, educație, suferință, deportare, rugăciune și slujire. Maura ANGHEL