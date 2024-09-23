Armonii de toamnă la Opera Națională Română Iași

Octombrie debutează sub semnul armoniilor vibrante, aducând cu sine bucuriile acordurilor lirice mai ales în prima zi a lunii, când întreaga lume sărbătorește Ziua Internațională a Muzicii. Acest moment, dedicat sufletelor care se pierd în adâncurile sunetelor și se ridică pe aripile melodiilor, este un prilej de a celebra arta care trece dincolo de cuvinte, care emoționează și transformă. În acest context, Opera Națională Română din Iași își deschide porțile publicului cu o serie de spectacole ce promit să încânte inimile și să trezească emoții profunde. Odată cu venirea toamnei, orașul Iași devine nu doar un loc de pelerinaj spiritual în preajma Sfintei Parascheva, dar și un templu al artei lirice, unde fiecare spectacol este o întâlnire între suflet și frumos.

Prima întâlnire a lunii are loc pe 8 octombrie, cu un eveniment deosebit, „Concert la Palat”, unde muzica clasică se va împleti cu splendoarea palatului cultural al Iașului, într-o atmosferă regală sub cerul de toamnă.

Povestea continuă pe 11 și 12 octombrie, când publicul va avea șansa să retrăiască emoția unui Verdi veritabil. „Trubadurul” va răsuna în sala operei, aducând la viață o poveste clasică de dragoste, răzbunare și pasiune. Câteva zile mai târziu, pe 17 octombrie, umorul tipic caragialesc va fi adus pe scenă cu spectacolul „D’ale carnavalului”, o piesă ce scoate la lumină realitățile ironice ale României de la începutul secolului trecut.

Pentru iubitorii muzicii românești autentice, pe 20 octombrie, scena operei va găzdui două capodopere – „Făclia de Paști” de Alexandru Zirra și „O noapte furtunoasă” de Paul Constantinescu. „În această seară specială, muzica noastră va prinde viață, purtând publicul într-o călătorie prin trecut și tradiție”, au spus oficialii ONRI. Pe 22 octombrie, în același cadru impunător, „Carmina Burana” de Carl Orff va încânta audiența cu una dintre cele mai spectaculoase și energice opere corale. Sunetele grandioase, împletite cu dansurile, vor oferi o experiență memorabilă.

Luna se va încheia într-o notă delicată și tulburătoare, pe 30 octombrie, când baletul „Giselle” de Adolphe Adam va aduce pe scenă o poveste poetică despre iubire, trădare și sacrificiu. Fiecare pas de dans va evoca o melancolie specifică toamnei, împletită cu eleganța și grația celor care o interpretează.

Biletele pentru aceste spectacole sunt disponibile pe operaiasi.ro sau direct de la Agenția Operei, aflată în foaierul instituției. Fiecare dintre aceste reprezentații promite să ofere publicului o oază de frumusețe într-un peisaj urban dominat de agitație și rutină.

Dar bucuriile nu se opresc aici. Pe 5 octombrie, artiștii ieșeni vor cuceri publicul din cadrul Sibiu Opera Festival, unde vor prezenta celebra operă „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Iar pe 14 octombrie, Corul Operei Iași va aduce un omagiu prin cânt la Catedrala Mitropolitană, cu ocazia Sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Această toamnă în Iași este mai mult decât o simplă schimbare de anotimp – este o sărbătoare a culturii și a spiritului. Sunetele divine ale operei aduc la viață cele mai adânci emoții, transformând orașul într-o poveste a frumosului, unde fiecare spectacol devine o invitație de a ne regăsi liniștea în acordurile magice care răsună în inima orașului.

Maura ANGHEL