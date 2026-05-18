Haina nu mai urmează corpul, ci umbra lui. Aceasta este ideea care stă la baza uneia dintre cele mai spectaculoase expoziții prezentate în acest an la Iași. Dinu Bodiciu, artist român cunoscut pentru proiecte dezvoltate la granița dintre modă, artă contemporană și performance, expune la Palatul Culturii proiectul „Shadowear”, curatoriat de Ovidiu Buta.

„Shadowear” investighează relația dintre corp, umbră și haină printr-o metodă experimentală de design vestimentar. În loc să plece de la corpul tridimensional, proiectul pornește de la umbra corpului uman, înțeleasă ca proiecție bidimensională, abstractă și lipsită de identitate. Această umbră devine matricea din care ia naștere forma vestimentară.

Rezultatul este o răsturnare a regulilor clasice ale croiului. În universul creat de Dinu Bodiciu, haina nu mai este construită pentru a urmări proporțiile corpului, vârsta, genul sau silueta, ci pentru a transforma umbra într-un obiect purtabil. Astfel, moda devine un instrument de cercetare vizuală, iar corpul este privit printr-o proiecție care îl ascunde și îl reinventează în același timp.

Dinu Bodiciu este cunoscut internațional și pentru faptul că Lady Gaga a purtat o creație semnată de el în 2011, într-o apariție la „The Tonight Show with Jay Leno”, informație consemnată atunci în presa de modă din România.

„Nu seamănă cu nimic familiar”

Curatorul expoziției, Ovidiu Buta, descrie întâlnirea cu universul lui Dinu Bodiciu drept una dintre acele experiențe rare care schimbă felul în care privești moda. Potrivit acestuia, ideea de a construi haine pornind nu de la corp, ci de la umbra lui, este „simplă, radicală și puternică”. „Oamenii sunt surprinși, chiar șocați într-un sens bun, pentru că nu au un punct de referință pentru ceea ce văd aici. Nu seamănă cu nimic familiar și tocmai asta îi obligă să privească altfel moda, corpul și ideea de identitate”, a transmis Ovidiu Buta, unul dintre cei mai cunoscuți stiliști români, cu o carieră internațională de peste două decenii.

Palatul Culturii devine traseu de artă contemporană

„Shadowear” este doar una dintre expozițiile care transformă Palatul Culturii într-un traseu de artă contemporană. În cadrul aceluiași pilon Arts, publicul poate vedea și expoziția centrală „Metafora”, curatoriată de Marian Pălie, cu design expozițional semnat de arhitectul Robert Marin. Proiectul reunește aproape 20 de artiști și propune un traseu bazat pe transparențe, suprapuneri și schimbări de perspectivă.

Tot la Palatul Culturii este prezentată expoziția „An Atlas of Belonging”, curatoriată de Maria Bilașevschi și Valentina Druțu, cu 20 de artiști reuniți într-un demers dedicat ideii de apartenență, memorie și identitate. Curatoarea Maria Bilașevschi descrie proiectul drept „o cartografiere a identității” și „o hartă emoțională și culturală” în care fiecare artist vine cu propriul teritoriu interior.

Publicul mai poate întâlni proiectul „… and Portraits”, semnat de fotograful Alex Gâlmeanu și implementat împreună cu arhitectul Mihai Birtu, unde portretul devine o experiență intimă, privită prin gaura cheii. Expoziția „Beyond Words, Unspoken Stories”, curatoriată de Ștefania Dobrescu și Roxana Tolici, aduce împreună 15 artiști, printre care Mircea Cantor, Horia Damian și Hortensia Mi Kafchin. În același traseu se înscrie și „Echoes of a Precious Mind”, curatoriată de Vladlen Babcinețchi, cu artiști precum Felix Aftene și Bianca Mann.

Clara DIMA