Asalt la gigacalorie!

Proiectul privind majorarea prețului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, respectiv a gigacaloriei livrată consumatorilor casnici și non-casnici, va fi repus în dezbatere în cadrul ședinței Consiliului Local programată la sfârșitul acestei săptămâni.

Respins la limită la ședința din luna iulie a legislativului local, proiectul va fi supus din nou spre aprobare consilierilor locali la ședința de vineri, 30 august, care se va desfășura începând cu ora 10 în Sala Mare a Primăriei. La ședința de luna trecută, proiectul de hotărâre a întrunit doar 13 voturi pentru, respectiv cele ale consilierilor PNL și PMP, în timp ce aleșii locali de la PSD și USR s-au abținut de la vot, balanța fiind înclinată de abținerea de la vot a viceprimarului Răzvan Timofciuc. „Am fost notificați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) că trebuie să facem majorarea de tarif la gigacaloria livrată populației și celorlalți consumatori. Această ajustare a prețurilor este impusă de creșterea costurilor la toți indicatorii, fie că vorbim de salarii, materii prime sau alte input-uri care contribuie la formarea prețului gigacaloriei”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În ciuda respingerii de către plenul Consiliului Local a proiectului de hotărâre, șeful municipalității i-a asigurat pe ieșeni că sistemul de termoficare va continua să funcționeze la parametrii normali iar consumatorii nu vor avea de suferit în urma acestei decizii.

Mihai Chirica a ținut însă le le reamintească ieșenilor racordați la sistemul centralziat de termoficare că ajustarea prețului gigacaloriei a fost impus de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). „Ieșenii trebuie să înțeleagă că sistemul de termoficare nu se poate opri. Din contra, potrivit unei Directive europene, toate marile orașe vor trebui să aibă sistem centralizat de termoficare. În acest moment, șansa Iașului este că termoficarea este gestionată de către Primărie și că în ultimii ani am investit foarte mult și vom continua să investim și în continuare în modernizarea capacităților de de producere, transport, distribuție și furnizare agentului termic”, a declarat primarul.

Potrivit proiectului de hotărâre, prețul local al energiei termice facturată populației, respectiv a unei gigacalorii, ar urma să ajungă la 299,89 lei fără TVA, cu aproape 100 de lei mai scump decât cel actual, de 206,00 lei (fără TVA). Diferența dintre prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru utilizatorii casnici și prețul local al energiei termice facturate populației - 439,03 lei/Gcal fără TVA), va fi suportată de la bugetul local.

În ceea ce privește prețul de producere a energiei termice livrată de CET 1 sub formă de apă fierbinte pentru consumatorii casnici și non-casnici, după majorare acesta va fi de 340,05 lei/Gcal (fără TVA).

Tarifele propuse pentru serviciile de transport și furnizare, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în centralele de cogenerare CET 1 și CET 2 Iași, conform Avizului ANRE, sunt de 158,15 lei/Gacal, fără TVA) – tariful local pentru serviciile de transport și furnizare, respectiv 240,72 lei Gcal (fără TVA) – tariful local pentru serviciile de distribuție și furnizare, în timp ce prețul local pentru activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale din centralele termice de cvartal în municipiul Iași, conform aceluiași aviz al ANRE, este de 1.183,90 lei/Gcal).

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare al municipiului Iași sunt racordate 21.269 de apartamente, 171 de agenți economici și 138 de instituții publice, din care 81 de instituții de învățământ cu 145 de clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente.

