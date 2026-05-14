Iașul intră astăzi în finala uneia dintre cele mai vizibile competiții de promovare turistică din România. Gala „Destinația Anului 2026” are loc la Cazinoul din Constanța, iar orașul candidează la categoria „Orașe care inspiră”, dedicată destinațiilor urbane cu notorietate turistică, identitate puternică și investiții în experiența vizitatorilor.

În aceeași categorie se află orașe cu profil turistic puternic, precum Cluj-Napoca, Sighișoara, Suceava, Timișoara, Constanța sau Craiova. Pentru Iași, prezența în finală este importantă nu doar prin posibila obținere a unui trofeu, ci și prin vizibilitatea națională pe care o aduce unui oraș aflat într-o competiție tot mai intensă pentru turiști, evenimente și city break-uri.

Cu ce candidează Iașul la Destinația Anului 2026

Iașul mizează pe o combinație rară în turismul urban românesc: patrimoniu istoric, viață universitară, turism religios, muzee, festivaluri, evenimente culturale și spații urbane care atrag vizitatori pe tot parcursul anului.

Orașul este promovat ca destinație de city break cultural, în care vizitatorii pot descoperi Palatul Culturii, zona centrală, mănăstirile istorice, muzeele, bulevardele vechi, parcurile și spațiile pietonale. În ultimii ani, Iașul a devenit tot mai prezent în turismul intern, inclusiv datorită Aeroportului Internațional Iași, care a crescut accesibilitatea orașului pentru vizitatori din alte regiuni și din străinătate.

Miza este clară: Iașul nu mai candidează doar ca oraș istoric, ci ca destinație completă, în care patrimoniul, evenimentele, gastronomia, educația și viața urbană pot construi o experiență turistică de weekend.

Strada Ștefan cel Mare și Palas, repere în competiție

Iașul apare în competiție și prin obiective urbane distincte. Strada Ștefan cel Mare și Sfânt este inclusă la categoria „Nuclee urbane”, dedicată spațiilor centrale care dau identitate unui oraș. Pentru Iași, această arteră pietonală concentrează unele dintre cele mai cunoscute repere: Palatul Culturii, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, clădiri istorice, zone de promenadă, evenimente publice și fluxuri importante de vizitatori.

De asemenea, Ansamblul urbanistic Palas este prezent la categoria „Landmarks”, dedicată reperelor arhitecturale și culturale cu valoare simbolică. Palas a schimbat imaginea centrului Iașului și funcționează astăzi ca spațiu de întâlnire, zonă de evenimente, pol comercial, loc de promenadă și punct de atracție pentru turiști.

Împreună, centrul istoric, Palatul Culturii, pietonalul Ștefan cel Mare și zona Palas formează una dintre cele mai recognoscibile imagini ale Iașului turistic.

Mănăstirile fortificate aduc Iașul în zona patrimoniului

Un alt punct important al candidaturii este prezența Mănăstirilor cu fortificații ale Municipiului Iași la categoria „Sanctuare ale Istoriei”. Categoria este dedicată obiectivelor de patrimoniu istoric și spiritual, iar Iașul are aici unul dintre cele mai puternice argumente.

Orașul este deja un reper național al turismului religios, prin marile pelerinaje, prin densitatea de biserici și mănăstiri istorice și prin rolul său în istoria Moldovei. Nominalizarea mănăstirilor fortificate pune în lumină o parte importantă a identității locale: Iașul ca oraș al zidurilor vechi, al curților monahale, al bisericilor istorice și al traseelor spirituale.

Într-o competiție în care apar cetăți, castele și monumente emblematice, Iașul propune o formă diferită de patrimoniu: un oraș în care istoria religioasă și istoria urbană se suprapun.

Ruta gastronomică Nord-Est completează profilul turistic

Regiunea din care face parte Iașul este prezentă și prin Ruta gastronomică Nord-Est, inclusă la categoria „Cea mai bună promovare”. Este un detaliu important, pentru că turismul gastronomic devine tot mai relevant în alegerea unei destinații.

Pentru Iași, gastronomia poate completa oferta culturală: restaurante, produse locale, povești culinare, târguri, crame din apropiere și experiențe care leagă orașul de județ și de întreaga Moldovă. Astfel, candidatura Iașului nu se limitează la monumente, ci poate fi citită ca o invitație la experiență: plimbare, cultură, gust, eveniment și descoperire urbană.

Cine decide câștigătorii

Câștigătorii „Destinația Anului 2026” sunt desemnați printr-un sistem care combină votul publicului, evaluarea unui juriu național de specialiști în turism, rezultatele cercetării sociologice privind notorietatea destinațiilor și analiza criteriilor de dezvoltare turistică și sustenabilitate.

Asta înseamnă că finala nu este doar un concurs de popularitate online, ci o evaluare mai amplă a modului în care o destinație se promovează, se dezvoltă și reușește să atragă vizitatori.

Pentru Iași, rezultatul de astăzi poate conta în promovarea națională a orașului. Un titlu sau o poziție bună în competiție ar putea întări imaginea de destinație culturală și ar putea aduce mai multă atenție asupra patrimoniului, spațiilor urbane și evenimentelor care definesc orașul. Dan DIMA