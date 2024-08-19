Ateliere de escaladă pentru 50 de copii cu dizabilități

Timp de cinci luni, 50 de copii cu dizabilități au oportunitatea de a participa la sesiuni de terapie prin escaladă, menite să le dezvolte încrederea în sine și să le îmbunătățească abilitățile de viață.

Iașiul devine, astfel, un centru de speranță pentru acești tineri care vor descoperi că „imposibil” este doar un cuvânt. Ei au vârste între 6 și 22 de ani și proveni din școlile speciale din Iași și din alte școli de masă din zonă. Proiectul constă în organizarea a patru ateliere, în care participanții vor beneficia de module de escaladă și dezvoltare personală. Aceste sesiuni au menirea de a le oferi tinerilor din Iași nu doar o activitate fizică, ci și o nouă perspectivă asupra potențialului lor, pregătindu-i pentru o viață socială și profesională cât mai adaptată nevoilor lor.

Pe parcursul acestui proiect, copiii vor fi însoțiți de o echipă de specialiști care le va monitoriza progresul prin instrumente standardizate. Fiecare atelier va fi urmat de chestionare care vor măsura creșterea încrederii în sine, iar la final va fi redactat un raport detaliat privind evoluția fiecărui participant.

Impactul acestui proiect asupra comunității ieșene va fi vizibil nu doar în îmbunătățirea stării de bine și a motricității beneficiarilor, ci și în modul în care aceștia își percep propria persoană. După finalizarea proiectului, cei interesați vor avea posibilitatea să continue terapia prin escaladă în cadrul Programului Național de Dizabilitate al Asociației Climb Again, iar cei care își descoperă o vocație în acest sport vor avea șansa de a deveni sportivi de performanță în Lotul Național de Paraclimbing. „Rezultatele acestui tip de terapie sunt evidente, iar acum vom putea să le măsurăm și să le demonstrăm în mod concret. Sperăm ca aceasta să fie doar prima etapă a unei colaborări de lungă durată care să aducă beneficii reale tinerilor cu nevoi speciale din Iași”, a declarat Claudiu Miu, fondator Climb Again.

Proiectul „Creșterea stimei de sine prin escaladă” a fost selectat câștigător în competiția „Susține un ONG”, un program al Fundației Orange care oferă granturi organizațiilor ce contribuie activ la viața comunității și generează un impact pozitiv.

Asociația Climb Again, coordonator al echipei de paraclimbing a României, este o organizație non-guvernamentală afiliată la Comitetul Național Paralimpic și Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE). Fondată de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă, organizația oferă, încă din 2014, sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică pentru copii și tineri cu dizabilități. Fundația Orange, o organizație non-profit dedicată schimbării pozitive în comunitate, este partenerul principal al acestui proiect remarcabil din Iași.

Clara DIMA