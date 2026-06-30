Atenție, șoferi! De mâine nu mai mergeți la Poliție pentru testul auto

* la Iași, examinarea va avea loc la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Iași, situat pe Bulevardul Primăverii nr. 36 * acolo vor trebui să se prezinte, de acum înainte, toți șoferii care au obligația legală de a susține verificarea cunoștințelor privind regulile de circulație

Începând cu 1 iulie 2026, o schimbare legislativă importantă modifică traseul pe care trebuie să îl urmeze șoferii care sunt obligați să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. După ani în care examenul era organizat la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Iași, procedura este mutată integral în responsabilitatea unei alte instituții.

Modificarea intră în vigoare chiar de mâine și îi privește pe toți conducătorii auto care trebuie să susțină testul pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului sau în alte situații prevăzute de legislația rutieră. Cei care se vor prezenta la sediul Poliției Rutiere riscă să facă un drum inutil, deoarece examenul nu va mai fi organizat aici.

Noua regulă este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care stabilește că testul va fi organizat exclusiv de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

La Iași, examinarea va avea loc la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Iași, din cadrul Instituției Prefectului – Județul Iași, situat pe Bulevardul Primăverii nr. 36. Acolo vor trebui să se prezinte, de acum înainte, toți șoferii care au obligația legală de a susține verificarea cunoștințelor privind regulile de circulație.

Schimbarea aduce însă și un avantaj important pentru conducătorii auto. Noua legislație permite susținerea testului la orice serviciu de permise din România, indiferent de județul în care permisul de conducere a fost reținut. Practic, un șofer sancționat în Iași poate susține examenul în orice alt județ, dacă acest lucru îi este mai convenabil.

Autoritățile recomandă însă ca fiecare persoană interesată să se informeze din timp cu privire la programul de examinare, modalitatea de programare și condițiile specifice impuse de serviciul de permise unde dorește să susțină testul.

Schimbarea reprezintă una dintre cele mai importante modificări administrative din acest an în domeniul circulației rutiere și va afecta mii de conducători auto din întreaga țară, care trebuie să fie atenți la noile reguli pentru a evita deplasările inutile și întârzierile în procedura de redobândire a dreptului de a conduce. Andrei TURCU