ATENȚIE! Tentativă de fraudă în numele Companiei de Transport Public Iași

Conducerea Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi informează că a fost raportată o tentativă de fraudă care vizează utilizatorii serviciilor noastre. Un site neoficial, utilizând ilegal sigla Primăriei Iași și a Companiei de Transport Public Iași, a promovat carduri de transport false, invitându-vă să faceți achiziții printr-un link fraudulos.

“Vă asigurăm că aceste oferte nu au nicio legătură cu compania noastră. Toate informațiile și ofertele oficiale sunt disponibile exclusiv pe site-ul nostru oficial și pe paginile noastre de social media verificate”, spun cei de la CTP.

Ce trebuie să faceți:

NU accesați link-uri suspecte și nu furnizați informații personale sau financiare pe site-uri care nu sunt oficiale.

Verificați întotdeauna adresa URL a site-ului înainte de a face orice tranzacție.

În caz că ați fost victima unei tentative de fraudă, vă rugăm să raportați incidentul cât mai curând la autoritățile locale și pe canalele noastre de comunicare.

“Lucrăm îndeaproape cu autoritățile pentru a soluționa această situație cât mai rapid posibil și pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Pentru actualizări și informații oficiale, vă rugăm să urmăriți paginile noastre oficiale”, spun cei de la CTP.

Laura RADU