Galerie Foto4

Au apărut cartofii noi în piețele și aprozarele din Iași. Cât costă kilogramul?

Piețele și aprozarele din Iași sunt pline cu cartofi noi. Legumele tot mai căutate de consumatori costă la fel ca anul trecut, 25 de lei kilogramul. Diferența față de 2025 o face faptul că au apărut cu două săptămâni mai devreme. Consumatorii spun însă că prețurile sunt foarte mari în contextul actual, când toate produsele alimentare s-au scumpit.

Consumatorii din Iași care frecventează piețele sau cumpără legume și fructe din aprozare au fost surprinși când au văzut că au apărut cartofii noi mai devreme față de anul trecut. Prețul este însă la fel ca în 2025, respectiv 25 de lei kilogramul, un preț ridicat, în opinia consumatorilor. „Am luat doar jumătate de kilogram, de poftă. E prea scump un kilogram. Noi, pensionarii, nu ne permitem să plătim atât. Nu mă așteptam să fie atât de repede pe piață. Eu țin minte că apăreau la noi prin aprilie", susține Maria C., pensionară din Iași.

În județul Iași nu sunt cultivatori de cartofi extra-timpurii. Aceștia se află în Dolj, Teleorman, Constanța, Tulcea și Giurgiu. Comercianții din piețele și aprozarele din Iași iau legumele de la acești producători. Spun că au crescut cheltuielile cu transportul.

Istorie

„Plătim mai mult la transport pentru că s-a scumpit motorina. Vedem cât o să mai lăsăm prețul așa”, susține Mihaela, proprietara unui aprozar din cartierul Mircea cel Bătrân.

În piețele din Iași

Fonduri europene pentru fermierii care vor să înființeze plantații cu cartofi

Suprafețele cultivate cu cartofi au scăzut dramatic, în ultimii ani, din cauza costurilor de producție, iar cererea pe piață este tot mai mare. Din acest motiv, prin intermediul căreia fermierii pot accesa fondurile europene necesare înființării unor plantații cu legume și cartofi. Fondurile europene alocate măsurii DR-16 – „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi” s-au epuizat în numai câteva zile de la deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor. Fermierii din toată țara vor să deschidă afaceri de succes în legumicultură, cu peste 313 milioane de euro. Astfel, au fost depuse 132 de cereri în valoare de 209.449.762 de euro (alocare: 70.383.529 de euro) din partea fermierilor care vor să înființeze ferme individuale cu legume. Cei care vor să înființeze plantații cu cartofi au depus 94 de cereri, cu o valoare a proiectelor de 103.579.504 euro (alocare: 51.000.000 de euro). Fermierii din Iași au depus proiecte în valoare de peste 3 milioane de euro. Finanțarea se limitează la maximum 300.000 euro/proiect pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole pentru alte culturi decât cea a cartofului. De asemenea, pentru achiziția utilajelor pentru cartofi, fermele individuale pot beneficia de până la 700.000 de euro/proiect. Formele asociative beneficiază de 700.000 de euro/proiect pentru simpla achiziție a utilajelor agricole, indiferent de tipul de cultură.

Pe de altă parte, piețele și aprozarele din Iași sunt pline cu cartofi noi, care se vând cu 25 de lei kilogramul.