Au fost puse în funcțiune semafoarele de la Podu Iloaiei!

* proiectul, inițiat de asociație în colaborare cu Prefectura Iași și DRDP Iași, are ca scop fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în zonă, reducând timpii de tranzit cu până la 60%

Asociația #HaiCaSePoate a anunțat finalizarea unui proiect inovator pentru siguranța rutieră: semaforizarea orașului Podu Iloaiei folosind sincronizarea de undă verde duală. „Începând cu discuțiile preliminare din decembrie 2022 și finalizând cu montajul sistemului în octombrie 2024, acest proiect reprezintă o soluție viabilă pentru decongestionarea traficului dintr-o zonă puternic aglomerată. Problema ambuteiajelor din Podu Iloaiei a fost ridicată pentru prima dată de Ștefan, membru fondator al Asociației #HaiCaSePoate în cadrul unei conferințe de presă la Prefectura Iași, în decembrie 2022. La scurt timp o serie de discuții între: asociație, autorități locale și instituțiile responsabile, au condus la identificarea unei soluții simple dar eficiente: semaforizarea a trei intersecții majore din oraș. În iulie 2023 (14, 16 și 17) specialiștii DRDP Iași și partenerii de la Red Spektrum, alături de echipa #HaiCaSePoate au realizat un test live folosind semafoare temporare, pentru a măsura impactul asupra traficului. Rezultatele au fost clare: semaforizarea intersecțiilor din Podu Iloaiei a redus timpul de tranzit cu 60% și a crescut semnificativ siguranța rutieră. După mai multe luni de muncă intensă, colaborări între autorități și obținerea tuturor avizelor necesare, orașul Podu Iloaiei beneficiază acum de un sistem complet de semaforizare care îmbunătățește considerabil traficul și siguranța locuitorilor”, au transmis cei de la Asociației #HaiCaSePoate prin intermediul unui comunicat de presă.

„Este o realizare importantă pentru comunitatea noastră, iar colaborarea dintre sectorul public și inițiativa civică a demonstrat că putem avea rezultate palpabile. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, în special lui Ștefan care a fost motorul acestei inițiative”, a declarat Președintele Asociației #HaiCaSePoate, Irinel Bucur.

Asociația #HaiCaSePoate este o organizație civică, dedicată îmbunătățirii calității vieții prin proiecte de infrastructură, educație și implicare comunitară. Radu MARIN