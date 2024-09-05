Au sosit primele autobuze electrice la Pașcani!

Miercuri, 4 septembrie, locuitorii municipiului Pașcani au primit o veste pe care o așteptau de mai mulți ani, menită să asigure un transport în comun civilizat și modern. Prin vocea primarului Marius Pintilie, municipalitatea a anunțat că în oraș au sosit primele autobuze electrice cu care Eco Serv (regia locală de transport în comun – n.r.) va asigura legătura cu localitățile din zonă. „Astăzi, la Pașcani au ajuns primele trei autobuze electrice, urmând ca în perioada următoare să sosească și celelalte trei care au fost achiziționate de către Primărie. Ne-am străduit mult ca să putem avea aceste autobuze. Este un proiect în valoare de 18 mlioane de lei, întocmit încă din anul 2022 de către Primăria Municipiului Pașcani. Nu am avut niciodată autobuze noi în orașul nostru și cunoașteți și dumneavoastră foarte bine ce probleme am avut cu autobuzele care circulă acum prin oraș. Autobuzele electrice pe care le-am achiziționat sunt noi, ecologice și dispun de toate facilitățile, inclusiv pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor cu handicap. Sperăm ca în perioada imediat următoare, respectiv în maximum 3-4 săptămâni, să facem probele necesare, să le înmatriculăm, după care să le introducem pe traseele din municipiu și suburbii”, a declarat primarul Marius Pintilie.

Potrivit proiectului câștigat de Primărie, pe lângă cele 6 autobuze electrice, firma câștigătoare a licitației urmează să livreze în perioada următoare și stațiile de încărcare electrică aferente, respectiv 8 stații cu încărcare rapidă și 2 stații cu încărcare lentă.

Achiziționarea celor 6 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare s-a făcut din fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Autobuzele au o lungime de 11 metri și o capacitate de 70 de locuri, din care 31 pe scaune, și o autonomie de funcționare de 200 de kilometri. Câștigătoare a licitației organizată de Primărie a fost BMC Truck&Bus România, cu sediul în județul Ilfov. Dan CONSTANTINESCU