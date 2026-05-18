Au venit banii de la „Anghel Saligny”!

* În județul Iași, lista proiectelor finanțate arată dimensiunea impresionantă a investițiilor derulate simultan: asfaltări, rețele de apă și canalizare, stații de epurare, rigole, podețe și extinderi de utilități în zeci de comune.

Peste 3 miliarde de lei au plecat din bugetul Ministerul Dezvoltării către șantierele finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, într-o mișcare care readuce în prim-plan uriașa miză financiară a infrastructurii locale și a banilor distribuiți către administrațiile din țară.

Ministrul Cseke Attila a anunțat că au fost achitate toate facturile depuse până la 12 mai, valoarea totală a plăților depășind 3,02 miliarde de lei pentru 1.468 de lucrări aflate în diferite stadii de execuție.

În județul Iași, au fost decontate 44 de lucrări, în valoare de sute de milioane de lei.

Printre cele mai mari decontări se află proiectul din Valea Lupului pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de calamități, cu o valoare contractuală de aproximativ 43 de milioane de lei, dar și extinderea canalizării din Strunga, unde finanțarea depășește 29 de milioane de lei.

Sume consistente merg și către proiecte de infrastructură esențială în Țuțora, Voinești, Prisăcani sau Miroslava, unde extinderile de apă și canalizare absorb milioane de lei din fondurile programului.

În paralel, lucrările de drumuri locale continuă în comune precum Bălțați, Țibana, Gorban, Scobinți sau Trifești, unde administrațiile locale încearcă să recupereze decalajele istorice de infrastructură.

Dimensiunea finanțărilor scoate însă în evidență și un alt aspect: Programul „Anghel Saligny” a devenit una dintre cele mai puternice motoare financiare pentru mediul rural și mic urban, unde proiectele de utilități și drumuri depind aproape integral de transferurile de la centru.

În multe localități, aceste investiții reprezintă nu doar lucrări administrative, ci diferența dintre stagnare și dezvoltare: sate fără canalizare care intră pentru prima dată în rețele moderne, drumuri de pământ transformate în artere asfaltate sau comunități care primesc acces la apă și infrastructură de bază după zeci de ani de așteptare.

În același timp, amploarea sumelor și ritmul decontărilor transformă programul într-un punct major de interes politic și economic, mai ales într-o perioadă în care presiunea pe bugetul statului crește, iar investițiile publice sunt privite atât ca motor de dezvoltare, cât și ca instrument de influență administrativă și electorală.

Astfel, banii plătiți acum nu reprezintă doar facturi decontate, ci imaginea unei competiții uriașe pentru infrastructură, bani publici și dezvoltare locală într-o Românie în care decalajele dintre comunități încă se văd în fiecare kilometru de drum sau în fiecare rețea de apă care ajunge - sau nu - la oameni. Daniel BACIU