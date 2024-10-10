Auchan, 18 ani de succes!

Auchan România aniversează 18 ani de prezență pe piața locală și își invită clienții să sărbătorească împreună printr-o serie impresionantă de oferte și surprize. De la începutul lunii, hipermarketul își întâmpină clienții cu prețuri speciale în toate magazinele sale, inclusiv în cele mai noi formate, precum magazinele de proximitate MyAuchan și conceptul autonom Auchan Go. Această gamă diversificată de magazine demonstrează cât de mult a evoluat de la deschiderea primului hipermarket în România, acum 18 ani, și cum a reușit să se adapteze nevoilor consumatorilor români printr-un model de comerț omnicanal. Momentul a prilejuit și o trecere în revistă a ceea ce reprezintă Auchan pentru România și pentru Iași. Bilanțul este mai mult decât generos. „Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprizând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 7 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 3 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinyul online auchan.rpo. Cu o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,6 miliarde de euro în 2023, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerț omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse și un concept de discount responsabil, cu toate prețurile mici, în fiecare zi”, a spus Natalia Nicolae, director Zonă de Viață Auchan Iași.

O companie dedicată producătorilor

Peste 90 la sută din produsele de la raft provin de la firme autohtone, peste 85 la sută sunt furnizori români, atât pe segmentul alimentar, cât și nealimentar și cu aproximativ 100 de producători ultralocali. Compania are 85 de filiere de produse autohtone, din diverse categorii alimentare – legume și fructe, carmangerie, băcănie, ouă, pește, lactate, disponibile în toată rețeaua de magazine. Filierele sunt colaborări pe termen lung cu producători prin care Auchan pune la dispoziția clienților produse controlate „de la sămânță până la farfurie”. Peste 1.300 de produse alimentare sunt marcă proprie, dintre care 900 de articole sunt realizate în România, cu producători locali. Lansarea și dezvoltarea Clubului Mărci Emblematice Românești, în 2020, a fost un gest de reverență făcut pentru produsele autohtone, peste 40 fiind incluse într-un catalog de onoare care a fost prezentat și la Paris, în timpul Jocurilor Olimpice. Auchan este și singura companie care a produs un film documentar. Este vorba despre România neîmblânzită, care a fost vizionat de peste 80.000 de spectatori, dar și în festivaluri internaționale și premiat cu Delfinul de Aur la Cannes, la categoria „Cel mai bun film despre natură, mediu și ecologie”. De altfel, sustenabilitatea nu este doar un cuvânt, ci un concept implementat și respectat în Auchan, „parte din ADN-ul Auchan”. Rezultatele s-au concretizat în cele 1,2 milioane de litri de ulei colectat și transformat în biocombustibil în 5 ani, program premiat de Guvern, prin Departamentul de Dezvoltare Durabilă. În plus, peste 133 de milioane de ambalaje PET, aluminiu și sticlă au fost colectate și reciclate, dintre care 32 de milioane cu 7 luni înainte de lansarea oficială a Sistemului de Garanție Returnare (SGR). În companie se vorbește deseori despre risipă deoarece nu este deloc acceptată, în ultimii 4 ani peste 20 de milioane de produse alimentare au fost salvate. Mai mult, peste 200 de tone de textile au fost colectate pentru donații și reciclare. „Ținem foarte mult la calitatea produselor noastre, la sănătate și facem tot ceea ce este posibil în acest sens. Ne-am adresat și copiilor, cu care ne-am întâlnit în Lecțiile de gust. Le-am explicat clasele de alimente, ne-au prezentat sandvișurile lor, am petrecut timp de calitate cu elevi din trei școli din Iași”, a continuat Natalia Nicolae.

P artener de încredere pentru clienți

Hipermarketurile Auchan sunt căutate de cumpărători pentru gama largă de produse românești, 95 la sută din total provenind din țară, pentru prețurile mici, dar și pentru confortul la cumpărături și etichetele curate. Foarte bine primită a fost și ideea de Simply by Auchan, o franciză adresată antreprenorilor din comerțul local. În fapt, este un business la cheie. „Francizorii au acces la gamele de mărci proprii Auchan și la produse create în hub. Cei interesați de acest concept primesc totul de la noi – mărfuri, consultanță, logistică. Ei trebuie doar să dețină spațiul necesar”, a completat Natalia Nicolae.

Auchan a demonstrat, de-a lungul celor 18 ani, că nu este doar un retailer, ci și un partener de încredere pentru clienții săi, investind în relațiile cu ei și în comunitățile în care activează. Promisiunea sa rămâne aceeași: prețuri mici zi de zi, parteneriate durabile și inovație continuă. Cu fiecare an care trece, Auchan continuă să își extindă impactul și să ofere românilor acces la produse de calitate, la prețuri accesibile, menținându-se în topul preferințelor consumatorilor.

Aniversarea de 18 ani este, fără îndoială, o etapă importantă în istoria Auchan România, dar și o oportunitate de a privi spre viitor cu optimism, având la bază o strategie solidă și un angajament continuu față de clienți.

Maura ANGHEL





Tombola aniversară reprezintă punctul culminant al campaniei de sărbătoare. Membrii MyCLUB Auchan care fac cumpărături de minimum 180 de lei și folosesc cardul de fidelitate se înscriu automat în competiția pentru premii. Cu fiecare achiziție, clienții pot câștiga unul dintre cele 18 premii în valoare de 1.000 de euro, dar și marele premiu de 18.000 de euro, bani care vor fi transferați direct în contul câștigătorului. În acest fel, Auchan recompensează loialitatea clienților săi și transformă fiecare vizită în magazin într-o oportunitate de a câștiga.

Sărbătoarea nu se limitează doar la magazinele fizice. Auchan.ro, magazinul online al retailerului, își întâmpină clienții cu beneficii speciale pe toată perioada campaniei. Cei care fac prima lor comandă în intervalul 2-22 octombrie vor primi 18% bani înapoi sub formă de bonus pe card, cu o limită de 100 de lei. De asemenea, comenzile de minimum 250 de lei, plasate între orele 21:00 și 22:00, vor beneficia de livrare gratuită. Aceste măsuri vin să încurajeze comerțul online, un sector care a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.



