AUR și-a scos susținătorii pe pietonal

Ieşeni nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor dar şi simpatizanţi ai AUR au venit pe Pietonalul Ştefan cel Mare şi au protestat în faţa Primăriei. Ei şi-au arătat nemulţumirea faţă de creşterea excesivă a taxelor şi impozitelor, dar şi pentru că le-au scăzut veniturile şi nu îşi mai pot asigura coşul zilnic.

Coordonatorul AUR Iaşi, Ciprian Paraschiv, a precizat că nu este vorba de un protest, ci au venit „pentru că nu mai suportăm mizeriile la care ne supun ei”. „Taxe la taxe, impozite la impozite. Vedem acum că au pus impozite şi pe pădure, pe granturi, pe cuşca câinelui, în timp ce ei se îmbuibă. Şi nu vorbim doar de acest prim ministru sau acest preşedinte. Ciucă, care se îmbuibă acum din pensia lui nesimţită specială. Ciolacu s-a întors Ayatollah acum la Buzău. Vedem astăzi cum profesorii sunt umiliţi. Cea mai umilită categorie socială este tagma profesorilor, a acelor domni Trandafir. Vedem cum bunicii şi părinţii noştri nu-şi mai permit să îşi cumpere medicamente. Persoanele cu dizabilităţi, această chinuită categorie, este şi ea extrem de umilită. Mediul privat se află acum în faliment din cauza acestor taxe nesimţite”, a spus Ciprian Paraschiv.

Manifestanţii consideră că oamenii de rând nu trebuie să suporte consecinţele. „Oamenii de rând nu trebuie să plătească pentru hoţia lor. Acest guvern nu este doar ticălos, este şi incompetent. Nu înţeleg că condiţia umană este bipedă. Fiecare român unde se află acum, în satul lui, în comuna lui, la locul de muncă, trebuie să se ridice şi să strige STOP! Avem nevoie de alegeri anticipate”, a spus Paraschiv.

Furia manifestanţilor s-a îndreptat şi spre cei din administraţia locală, mai ales după scumpirea apei. „Avem cea mai scumpă şi mizerabilă apă din ţară. Plătim şi cele mai scumpe taxe”, a spus Ciprian Paraschiv. Tot el a ţinut să recite în faţa manifestanţilor şi câteva versuri din poetul legionar Radu Gir. Laura RADU