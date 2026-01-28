Autobuze „tăiate” din greșeală! Haos în transportul județean din Iași

Transportul public din zona metropolitană a Iașului se afundă într-un hățiș birocratic fără precedent, unde greșelile din hârtii riscă să lase oameni fără autobuze, iar deciziile se corectează din mers, sub presiunea primarilor și a instanțelor.

Totul a pornit pe 5 noiembrie 2025, când Asociația Metropolitană de Transport Public Iași (AMTPI), prin directorul executiv Eduard Boz, a transmis Consiliului Județean Iași o solicitare fermă: să nu mai fie prelungite licențele pentru mai multe trasee județene, ca urmare a introducerii unor noi rute metropolitane.

„Lista neagră” a traseelor: sate întregi, pe muchie de cuțit

Pe lista traseelor pentru care AMTPI a cerut stoparea licențelor au fost incluse: Iași – Bârnova, inclusiv rutele spre Pietrăria și Todirel, Iași – Vișan, Iași – Breazu – Rediu – Horlești, Iași – Popricani – Țipilești, Iași – Cârlig – Cuza Vodă.

Decizia a stârnit panică în rândul navetiștilor, care depind zilnic de aceste curse pentru a ajunge la muncă, școală sau spital.

Situația a explodat în comuna Popricani, unde primarul Ion Tănasă a intervenit oficial, pe 14 ianuarie 2026, cerând prelungirea licenței pentru operatorul SC Farmacom Impex SRL, pe ruta Iași – Popricani – Țipilești.

La doar câteva zile distanță, AMTPI a revenit cu un mea culpa spectaculos: traseul Iași–Țipilești fusese introdus din eroare pe lista celor care urmau să fie eliminate.

„A fost o greșeală”: autobuzul, tăiat și repus din pix

„Traseul a fost trecut din eroare”, recunoaște AMTPI într-o adresă oficială către CJ Iași, solicitând îndreptarea greșelii materiale și menținerea rutei Iași–Țipilești în lista traseelor cu licență valabilă pentru anul 2026.

Semnalul de alarmă ar fi venit chiar din teren, de la comuna Popricani, pe 16 ianuarie 2026, când autoritățile locale au realizat că, pe hârtie, autobuzul dispăruse.

Ca tabloul să fie complet, procedura de atribuire a serviciilor de transport județean este suspendată, în urma unor hotărâri succesive ale Tribunalului Iași și Curții de Apel Iași.

Riscul? Blocarea totală a transportului public județean.

Pentru a evita colapsul, Consiliul Județean Iași a decis, încă din 2023, prelungirea temporară a licențelor existente, prin mai multe hotărâri succesive, ultima având termen-limită 31 decembrie 2026, sau până la finalizarea noii licitații.

Într-un raport de specialitate, Consiliul Județean Iași confirmă că eroarea materială din Anexa la HCJ nr. 497/2025 a fost reală și necesită corectare. Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a precizat că hotărârea supusă votului consilierilor județeni nu schimbă fondul problemei, ci doar repară o eroare administrativă care putea avea consecințe serioase asupra comunităților afectate. Gabriela STANCIU