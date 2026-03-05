Fiul lui Nicolae Guță, reținut după ce a condus drogat și cu permisul suspendat 
Autocitirea contoarelor de apă dispare. Tehnologia radio preia controlul

* citirea contoarelor se va realiza automat, prin transmisie radio, sau prin verificări punctuale realizate de angajații ApaVital direct din proximitatea imobilelor * consumul de apă va fi transmis automat către sistemul informatic

Un pas uriaș spre digitalizare a fost făcut în sistemul de alimentare cu apă din regiunea Iașului. Compania ApaVital a anunțat finalizarea unuia dintre cele mai ample proiecte tehnologice implementate vreodată la nivel regional, un proiect care schimbă complet modul în care sunt citite contoarele de apă.

După o investiție impresionantă, realizată integral din fonduri proprii și estimată la peste 30 de milioane de lei, sistemul clasic de autocitire devine practic istorie. Noile module radio instalate pe contoare permit preluarea automată a datelor de consum, direct în sistemul informatic al operatorului, fără intervenția utilizatorilor.

Astfel, locuitorii din aria de operare a companiei nu vor mai fi nevoiți să transmită periodic indexul contorului, așa cum se întâmpla până acum prin serviciile de telecitire sau prin contul de client.

Odată cu implementarea noii tehnologii, citirea contoarelor se va realiza automat, prin transmisie radio, sau prin verificări punctuale realizate de angajații ApaVital direct din proximitatea imobilelor.

Practic, consumul de apă va fi transmis automat către sistemul informatic, eliminând procedurile clasice care presupuneau introducerea manuală a datelor.

Această modernizare vine cu o serie de avantaje majore: procesarea datelor devine mult mai rapidă, erorile sunt reduse la minimum, iar întregul flux de facturare devine mai eficient și mai transparent.

Schimbarea vine în contextul unei alte măsuri importante implementate recent de operatorul regional. Începând cu 1 ianuarie 2026, consumurile utilizatorilor casnici sunt facturate lunar, o decizie care urmărește să ofere o imagine mai clară asupra consumului și să permită o mai bună gestionare a bugetului gospodăriilor. Daniel BACIU

